El apellido genera una expectativa inevitable, pero su manera de jugar comenzó a construir una historia propia. Simona Ginóbili, sobrina de Manu Ginóbili, tuvo su primera experiencia con la Selección de Bahía Blanca en el Provincial U15 femenino y llamó la atención por una característica que puede cambiar un partido: su seguridad para lanzar desde larga distancia.

La explicación sobre esa facilidad llegó con una respuesta tan espontánea como reveladora. Durante la entrevista posterior al torneo le plantearon: “Cuando tenés la chance de tirar de tres, no dudás. ¿Eso viene de familia?”. Sin esquivar la comparación, la adolescente contestó entre risas: “Sí, viene de familia, pero por parte de padre, de parte del tío no”.

Más allá de la curiosidad por su parentesco, Simona Ginóbili valoró especialmente la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de su ciudad. “Me encanta representar a la ciudad. Nunca lo había vivido, es la primera vez que lo vivo y me encanta. La paso muy bien, estoy muy feliz”, expresó la jugadora de Bahiense del Norte al describir una experiencia que significó un salto importante en su formación deportiva.

El recorrido del conjunto bahiense terminó con un segundo puesto después de una competencia exigente. En la definición disputada en Chivilcoy, el equipo cayó por 49-42 frente a Mar del Plata y quedó a un paso del título provincial. El resultado no opacó lo realizado por un grupo que consiguió avanzar hasta el encuentro decisivo y competir contra las mejores seleccionadas de su categoría.

Dentro de la cancha, la joven se mostró dispuesta a tomar lanzamientos exteriores sin quedar condicionada por el error. También destacó que el rendimiento colectivo fue producto de un trabajo sostenido: “Para mí tenemos un técnico muy bueno, nos entrena muy bien, y las chicas siempre dan todo para poder ganar”. Su análisis dejó en segundo plano cualquier mérito individual y puso el foco sobre el compromiso del plantel.

La precisión que exhibió Simona Ginóbili tiene un antecedente directo en Leandro Ginóbili, su padre, quien desarrolló una extensa trayectoria como escolta y tuvo al tiro de tres como una de sus principales virtudes. Aunque la comparación con Manu Ginóbili aparece por la dimensión mundial de su carrera, la prometedora basquetbolista dejó claro de qué rama familiar reconoce haber heredado esa cualidad.

Así, el Provincial permitió descubrir algo más que otro integrante de una dinastía ligada al básquet. Sin apoyarse únicamente en la historia de Manu Ginóbili, Simona empezó a hacerse visible por su desparpajo, su eficacia desde el perímetro y su entusiasmo al representar a Bahía Blanca. El subcampeonato fue apenas el primer escenario para una jugadora que ahora despierta curiosidad por lo que pueda hacer en sus próximos desafíos.