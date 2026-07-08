Novak Djokovic volvió a demostrar su vigencia en el circuito mundial de tenis al clasificarse a las semifinales de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (4), en un partido que se extendió durante 5 horas y 15 minutos, siendo el más largo de su carrera en el césped británico.

Con 39 años, el serbio logró el triunfo más largo en la clásica competencia, “Es excitante haber jugado un partido tan épico, sabes que jugamos más de 5 horas, Fue uno de mis mejores partidos aquí en Wimbledon, no recuerdo haber jugado un partido tan largo, quizás alguna vez con Roger, la final del 2019 estuvo cerca en cuanto a su duración” dijo Novak.

Luego del triunfo, el serbio fue comparado, tanto en las redes oficiales, como en conferencia de prensa con Lionel Messi, también de 39 años y figura de la Selección argentina en el Mundial 2026, quien consiguió una épica clasificación ante Egipto. En la comparativa, el tenista interrumpió en tono de risa “A mí me gustaría jugar 90 minutos como el”

Djokovic alcanzó su decimoquinta semifinal en Wimbledon, donde se enfrentará ante el 1 del mundo, el italiano Sinner, el viernes. Por otro lado del cuadro llegaron el británico Arthur Fery vs el alemán Zverev, 2° del mundo.