Luego de casi tres días de búsqueda en la tarde del sábado fueron encontrados sin vida la esposa y los pequeños hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien juega en el club Deportivo La Guaira de Venezuela, tras los sismos que azotaron a ese país en los últimos días.

Los equipos de rescate, a los que se había unido el mismo jugador, hallaron los cuerpos de Yanina Maranella, su esposa, y de sus dos hijos, de cinco y siete años, en medio de los escombros del edificio donde vivían en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos del último miércoles.

Al momento de producirse la catástrofe Trejo no estaba en su hogar, ya que se encontraba en Caracas, a la espera de un partido por la Copa de Venezuela, y al regresar se encontró con un panorama desolador, ya que la torre donde estaba su familia -el complejo Cumanagotto- quedó reducida a escombros.

El futbolista, de 38 años, es oriundo de la provincia de Córdoba, y si bien jugó en Racing e Instituto de esa provincia, realizó la mayor parte de su extensa carrera deportiva en el exterior, ya que actuó en clubes del ascenso de España, como así también en Grecia, Perú, México y Venezuela.

Los dos sismos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, fueron los más devastadores en la historia de Venezuela, con un saldo transitorio de 1.430 muertos y más de 3.200 heridos.