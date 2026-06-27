Terremotos en Venezuela: las cifras oficiales elevaron a 1.430 los muertos por los sismos

En la tarde de este sábado 27 de junio, el gobierno de Venezuela informó la cifra oficial de las víctimas fatales a raíz de los terremotos que afectaron a ese país. Ya son 1.430 los muertos.

El encargado de dar la noticia fue el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez. "A esta hora (por la mañana de este sábado) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", señaló en declaraciones a la señal VTV.

Además, el hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostuvo que el número de heridos asciende a los 3.238, al tiempo que hay más de 3.100 familias en refugios y más de 12.000 asistencias médicas en las zonas de Caracas y el estado de La Guaira.

Con el aval del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional envió tres aviones con personal militar y equipos de asistencia hacia ese país caribeño. No se descarta que la ayude se incremente en los próximos días.

También llegaron a territorio venezolano rescatistas de distintos países tales como El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos durante esta semana. Se espera que se sumen otros 10 países.