En el marco del cierre de la primera fecha del Grupo D de la Copa del mundo de la FIFA. en la madrugada del domingo argentino (el partido se puso en marcha a 1 am), Australia derrotó a Turquía por 2 a 0 en el Vancouver Stadium de Canadá, con goles convertidos por Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Australia se fue al descanso con ventaja tras un primer tiempo de enorme intensidad, donde Turquía fue protagonista en la posesión y en la generación de ocasiones, pero sin eficacia en la definición. El equipo turco arrancó mejor, con dominio territorial, presión alta y varios intentos desde media distancia, especialmente de Çalhanoğlu, Güler y Bardakcı, incluyendo un poste que pudo cambiar el partido.

Sin embargo, el golpe lo dio Australia al minuto 27 con una transición perfecta: pase largo, ruptura de Irankunda y definición fría para el 1 a 0, castigando a una Turquía que estaba en su mejor momento. A partir de ahí, los Socceroos se replegaron, defendieron con orden y buscaron hacer daño al contragolpe.

En el tramo final del primer tiempo, Turquía volvió a insistir con más volumen ofensivo, pero sin claridad en el último pase, mientras Australia encontró espacios puntuales en transición, aunque sin concretar. El partido queda abierto: dominio territorial turco, eficacia australiana.

Arrancó el segundo tiempo. Turquía pone el balón en movimiento y vuelve a intentar tomar la iniciativa desde el inicio del complemento, adelantando líneas y buscando instalarse rápidamente en campo australiano. Sale Yılmaz, entra Yıldız. Turquía ajusta su ataque buscando más desequilibrio y frescura en el último tercio para intentar romper el bloque australiano desde el inicio del segundo tiempo.

A los dos minutos del complemento, hubo una nueva contra de Australia. Jordy Bos aparece por el sector izquierdo, gana metros con espacio y busca un centro tenso al segundo palo, pero la defensa turca logra desviar justo lo suficiente para mandar el balón al córner. Australia vuelve a amenazar en transición, mostrando que cada pérdida de su rival puede convertirse en peligro inmediato en campo abierto.

A la media hora del complemento, golazo de Metcalfe, para poner el 2 a 0 de los oceánicos. Turquía queda mal parada en una transición rápida y el mediocampista australiano aprovecha el espacio para sacar un potente remate desde fuera del área que se clava sin opciones para el portero. Amplía la ventaja en el momento más duro del asedio turco y golpea con máxima eficacia, prácticamente sentenciando el partido con una acción de gran calidad individual y lectura de juego.

En definitiva, Australia se impuso 2 a 0 a Turquía en un partido donde la eficacia terminó marcando la diferencia frente al dominio territorial del conjunto europeo. El gol de Nestory Irankunda al minuto 27, tras una transición rápida y un pase largo a la espalda de la defensa, cambió el rumbo del encuentro, obligando a Turquía a asumir la iniciativa con más posesión pero poca profundidad. Australia se mantuvo firme en bloque medio-bajo, cerrando espacios interiores y apostando por el orden defensivo, mientras Turquía acumulaba intentos sin precisión en el último pase.

En el segundo tiempo, el partido se volcó por completo hacia el arco australiano, con múltiples llegadas, tiros libres de Çalhanoğlu y ocasiones claras que fueron frustradas por Patrick Beach, figura clave con atajadas decisivas. Cuando Turquía más apretaba, Australia sentenció al minuto 75 con un gol de Conor Metcalfe tras una transición mal defendida. El tramo final fue un asedio turco constante con centros, remates y balón parado, pero el muro australiano, liderado por Souttar, sostuvo el resultado hasta el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, Australia comparte el liderazgo de la zona con Estados Unidos, que el viernes derrotó y goleó a Paraguay por 4 a 1. En la segunda fecha, los punteros se medirán entre si, mientras que los de Gustavo Alfaro se jugarán la continuidad en el Mundial ante Turquía, que llegó a la competencia como uno de los favoritos y se vio sorprendido este domingo.

La Previa

Cierra la primera fecha del Grupo D de la Copa del mundo de la FIFA. desde las 1am del domingo, Australia se verá las caras ante Turquía en el Vancouver Stadium de Canadá. Ambos elencos buscan los tres puntos y la cima de la zona donde aspiran a la clasificación.

Sexta participación en fila para Australia en la Copa del mundo. Los oceánicos, que juegan las eliminatorias de Asia; lograron su boleto tras quedar terceros en la fase de grupos continental. En los amistosos previos, cayeron ante México 1-0, y empataron con Suiza 1-1.

Dentro del plantel que dirige Tony Popovic, se destacan los juveniles Tete Yengi, delantero que juega en Japón, y el defensa central de 18 años, Lucas Herrington quien irá desde el arranque. La gran figura es el juvenil italiano Cristian Volpato, quien viste la camiseta del Sassuolo en la Serie A.

Por su lado Turquía vuelve a la gran cita mundialista tras 24 años de ausencia (fue tercero en Corea Japón 2022) el equipo dirigido por Vincenzo Montella ganó sus dos amistosos: 4-0 ante Macedonia del Norte y 2-1 contra Venezuela en la previa.

Kerem Aktürkoglu, delantero del equipo turco

Tiene como jugadores destacados a Arda Güler, mediocampista del Real Madrid; Hakan Çalhanoğlu, experimentado capitán que juega en el Inter de Milán; Kenan Yildiz, delantero de la Juventus; y Orkun Kökçü; mediocampista del Benfica.

El cotejo cerrará el Grupo D, que tuvo en la noche del viernes el triunfo de Estados Unidos ante Paraguay por 3-1.

Probables formaciones

Australia:

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Turquía:

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Datos del partido:

Hora: 01.00 (domingo 14 de junio)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Michael Orue (PER)

Estadio: Vancouver Stadium