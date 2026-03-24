La Copa Provincial femenina juega sus semifinales. En cancha de Independiente, 4 de agosto de Chos Malal dio el gran golpe superando a Atlético Neuquén 1-0, y se metió en la gran final. El equipo del norte viene de preliminares, y ahora irá por el título.

No es un equipo afiliado directamente a LIFUNE, pero gracias a las gestiones de unión que está haciendo la Liga madre, con sus pares del interior, es que el elenco de Chos Malal puede competir con el resto.

Luego de dos preliminares, donde dejó en el camino a Pehuenches de Buta Ranquíl, y posteriormente a Cumbres de San Martín de los Andes, el elenco chosmalense dio la primera sorpresa en cuartos de final eliminado a Pacífico, y en semifinales hizo lo propio ante Atlético Neuquén en la capital neuquina.

Cuando parecía que el cotejo se iba a los penales, apareció a los 30´del complemento un tiro libre que fue al arco, la arquera tricolor dio rebote, y en la pesca apareció Yhara Jara, para empujarla y marcar el único tanto del juego.

“Veníamos por un objetivo que se cumplió, hicimos el trabajo que había que hacer y acá estamos” dijo Jara, autora del tanto, quien además remarcó que “Equipo que nos toque vamos a jugar para lograr el título”.

El club neuquino fue fundado el 2 de agosto del 2002, y lleva el nombre de “4 de Agosto” por la fecha aniversario de Chos Malal. El equipo femenino, además de finalista de la Copa Provincial, logró múltiples título en el norte neuquino en los últimos años.