Lionel Scaloni tomó la decisión de llevar 30 jugadores a la gira de partidos amistosos donde la Selección Argentina jugará ante Honduras e Islandia, como juegos preparatorios en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México.

Si bien el sábado 30 será el día límite para presentar la lista de 26, el DT del seleccionado que defenderá el título del mundo, tomó la decisión de llevar a 4 jugadores más para los partidos previos a la gran cita. El objetivo es no vivir las eventualidades del 2022, cuando debió llamar a dos jugadores de urgencia por las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González, quienes fueron remplazados por Thiago Almada y Ángel Correa.

Beltán se juega un lugar entre los tres arqueros

Ante esto, viajarían a los cotejos Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Simón Escobar de Vélez, Ignacio Ovando de Rosario Central y Nicolás Capaldo de Hamburgo. No sería descabellado que incluso haya algunos más. No se descarta que se sume alguno más.

Aranda irá con la selección a la última gira previo al Mundial

Cabe destacar que de los 6 jugadores mencionados, Fleitas, Ovando y Escobar no tiene chances de ir a la gran cita mundial, y que no están incluidos en la prelista de 55. Aun así, sigue formando parte del proceso de selección que lleva adelante Scaloni, donde le da minutos de entrenamiento a las nuevas promesas.

La delegación argentina viajará el sábado rumbo a Kansas, lugar donde hará base. El lunes 1 de junio será el primer entrenamiento formal donde se comenzará a preparar los cotejos ante Honduras (6/6) e Islandia (9/6) previo al debut ante Argelia del 16 de junio.