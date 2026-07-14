La histórica pelota con la que Diego Armando Maradona convirtió la inolvidable Mano de Dios y el Gol del Siglo frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 será nuevamente subastada y ya genera una enorme expectativa entre coleccionistas de todo el mundo. El valor inicial fue fijado en US$2,5 millones, aunque los especialistas creen que el precio final podría acercarse a los US$10 millones.

El anuncio llega en un contexto cargado de simbolismo, ya que coincide con una nueva definición mundialista entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones cuya rivalidad quedó marcada para siempre por aquel recordado encuentro disputado en el estadio Azteca. Aquella tarde, Maradona escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol con dos goles que permanecen imborrables en la memoria de los hinchas.

La encargada de llevar adelante el remate será la casa Heritage Auctions, que abrirá la subasta el 31 de julio y la cerrará el 22 de agosto. Desde la organización consideran que la pieza tiene un valor excepcional y creen que la competencia entre los interesados podría elevar su cotización hasta una cifra récord para un objeto relacionado con el deporte.

La pelota, un balón número 5 fabricado en Alemania con materiales sintéticos, fue utilizada durante los 90 minutos del encuentro entre Argentina e Inglaterra. Más allá de su estado de conservación, su verdadero valor radica en haber sido protagonista directa de dos de las acciones más famosas de todos los tiempos: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, ambas convertidas por Diego Armando Maradona.

Durante 36 años, la reliquia permaneció bajo la custodia del árbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien la conservó respetando el protocolo de la FIFA. Además, reunió las firmas del resto del equipo arbitral como prueba de autenticidad, convirtiéndola en una pieza de colección con un respaldo histórico único.

La de la mano, la del gol del siglo, la del Diego

En 2022, la pelota ya había sido subastada por la firma Graham Budd Auctions en Londres, donde fue adquirida por un comprador anónimo por US$2.370.000, en medio del entusiasmo generado por el Mundial de Qatar. Ahora, el objetivo es superar ampliamente ese monto gracias al creciente interés internacional por los objetos vinculados a Maradona.

"Es una pieza única. Posiblemente el artículo de fútbol más importante", aseguró Mike Provenzale, representante de Heritage Auctions, al presentar el remate. Con semejante expectativa, la organización espera que la puja rompa todos los pronósticos y convierta a esta histórica pelota en el objeto futbolístico más caro jamás vendido.