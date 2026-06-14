En el último duelo del domingo, Suecia y Túnez se enfrentan desde las 23 en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Ambos equipos, que llegan en flojo estado de forma a la cita mundialista, se enfrentan en un duelo clave para soñar con la clasificación a 16avos de final y que tendrá el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. El encuentro es televisado por DSports y TyC Sports.
El seleccionado sueco, que se metió por la vía del Repechaje UEFA, no logró ganar ninguno de sus dos amistosos frente a Noruega y Grecia tras haberse clasificado el pasado mes de marzo. Los escandinavos, conducidos por Graham Potter, intentarán conseguir la clasificación apoyados en su delantera: Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, arriban como las principales figuras del plantel.
Del otro lado, Túnez tampoco llega en el mejor momento. Vienen de caer por 5-0 ante Bélgica y 1-0 con Austria en sus últimos dos duelos preparatorios. El objetivo es histórico para las Águilas de Cártago: romper la maldición y clasificarse a octavos de final por primera vez en su historia.
Posibles formaciones
Suecia: Viktor Johansson; Daniel Svensson, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom; Benjamin Nygren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres.
Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ellyes Shkiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat y Elias Saad.
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).
Estadio: Estadio BBVA de Monterrey (México).