En el último duelo del domingo, Suecia y Túnez se enfrentan desde las 23 en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Ambos equipos, que llegan en flojo estado de forma a la cita mundialista, se enfrentan en un duelo clave para soñar con la clasificación a 16avos de final y que tendrá el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. El encuentro es televisado por DSports y TyC Sports.

El seleccionado sueco, que se metió por la vía del Repechaje UEFA, no logró ganar ninguno de sus dos amistosos frente a Noruega y Grecia tras haberse clasificado el pasado mes de marzo. Los escandinavos, conducidos por Graham Potter, intentarán conseguir la clasificación apoyados en su delantera: Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, arriban como las principales figuras del plantel.

Gyökeres, una de las cartas de gol de Suecia.

Del otro lado, Túnez tampoco llega en el mejor momento. Vienen de caer por 5-0 ante Bélgica y 1-0 con Austria en sus últimos dos duelos preparatorios. El objetivo es histórico para las Águilas de Cártago: romper la maldición y clasificarse a octavos de final por primera vez en su historia.

Posibles formaciones

Suecia: Viktor Johansson; Daniel Svensson, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom; Benjamin Nygren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Rani Khedira, Hannibal Mejbri, Ellyes Shkiri; Ismael Gharbi, Firas Chaouat y Elias Saad.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).

Estadio: Estadio BBVA de Monterrey (México).