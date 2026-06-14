Se pone en marcha el Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA. Desde las 18hs en el Dallas Stadium, Países Bajos se verá con Japón, en un duelo de protagonistas que buscan mejorar sus últimas presentaciones.

Uno busca dar el tan ansiado golpe, el otro dejar de ser sorpresa para volverse en realidad. Neerlandeses y japoneses se verán las caras en un cotejo clave pensando en la posición y clasificación de un grupo donde también están Suecia y Túnez.

Con la dirección de Ronald Koeman, Países Bajos llega con una buena nómina, rica de jugadores en los principales equipos y ligas, encabezado por su central Virgil Van Djik, Frenkie De Jong, y Cody Gakpo entre otros.

Tras clasificar directamente de las eliminatorias de la UEFA, tuvo una derrota ante Argelia y triunfo con Uzbekistán en los partidos amistosos.

Virgil Van Dijk, capitán y referente neerlandés

En frente estará Japón, llamado a ser animador y consolidar un gran momento luego de buenos papeles en los últimos dos mundiales. Lideró las eliminatorias asiáticas y tiene en su poder 6 triunfos en fila en la preparación.

Los “Samurai” tiene entre sus filas jugadores como el delantero Takefusa Kubo (Real Sociedad) y Kaoru Mitoma (Brighton) Zion Suzuki en el arco y Takumi Minamino en el ataque. En la previa del torneo perdió a Wataru Endo (Liverpool) capitán y mediocampista.

Probables formaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville o Brian Brobbey, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Yukinara Sugawara, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi o Ko Itakura, Hiroki Ito, Keito Nakamura; Kaishu Sano, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Junya Ito. DT: Hajime Moriyasu.

Datos del partido:

Hora: 17.00

Árbitro: Ismail Elfath

Estadio: Dallas Stadium