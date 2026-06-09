Lo que debía ser el momento más importante de su carrera terminó convirtiéndose en una pesadilla. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí designado por la FIFA para participar en el Mundial 2026, fue deportado de Estados Unidos luego de permanecer más de once horas retenido en un aeropuerto, una situación que lo dejó sin la posibilidad de cumplir el sueño de dirigir en una Copa del Mundo.

El juez africano había sido seleccionado entre los árbitros que impartirían justicia en la máxima cita del fútbol y estaba a punto de convertirse en el primer representante de Somalia en dirigir un partido mundialista. Sin embargo, una decisión de las autoridades migratorias estadounidenses truncó una historia que prometía ser histórica para su país.

Según relató el propio Artan, llegó al Aeropuerto Internacional de Miami con toda la documentación exigida para ingresar al país anfitrión. Contaba con visa, acreditaciones oficiales y el respaldo de la FIFA. A pesar de ello, fue sometido a una extensa revisión migratoria que se prolongó durante más de once horas.

Tras el interrogatorio, las autoridades determinaron que existían problemas para verificar su ingreso y le negaron la entrada al país. Horas después fue embarcado en un vuelo rumbo a Estambul, quedando automáticamente fuera del Mundial.

La situación provocó una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico. "Estoy muy decepcionado. Solo intentaba cumplir el sueño más grande de mi vida", expresó el árbitro, quien además aseguró que nunca recibió una explicación clara sobre los motivos de la medida.

El caso también reabrió un debate que aparece con frecuencia en los grandes eventos deportivos internacionales. No es la primera vez que deportistas, entrenadores o integrantes de delegaciones denuncian dificultades migratorias, controles excesivos o situaciones que consideran discriminatorias al intentar ingresar a determinados países.

Artan incluso deslizó que su nacionalidad pudo haber influido en la decisión. "Creo que tienen un problema con mi país", afirmó el juez, una declaración que rápidamente generó repercusión en distintos sectores vinculados al fútbol internacional.

Mientras la FIFA aclaró que no puede intervenir en las decisiones migratorias de los países anfitriones, Somalia perdió una oportunidad histórica de tener a uno de sus representantes en una Copa del Mundo. Y Artan, después de años de preparación, cursos y evaluaciones para alcanzar la élite del arbitraje, pasó del sueño mundialista a una deportación que todavía genera más preguntas que respuestas.