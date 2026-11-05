En lo que fue la victoria de River en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2026, hubo dos polémicas que marcaron el partido. Un blooper entre Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi decantó en el gol de Aldosivi. Sin embargo, un fuera de juego de Andrés Vombergar antes de la definición de Santiago Moya invalidó la acción y salvó al Millonario, que terminó imponiéndose 2-0 en el José María Minella.

Iban 12 minutos del complemento cuando un centro desde la derecha cayó en el área visitante. El arquero Beltrán salió mal y lejos, chocó con Otamendi, generando que la pelota le quedara servida a Braian Cufré y que la jugada terminara en gol de Moya. Luego de ser convocado desde la cabina del VAR, el juez principal Bryan Ferreyra anunció la decisión de anular el tanto por la posición de Andrés Vombergar, que se encontraba milimétricamente adelantado.

El polémico penal de Beltrán

Un par de jugadas más tarde, en un tiro libre a favor de River, el VAR vio mano en la barrera ante el remate directo al arco. Justamente Vombergar quedó enredado en la situación por el Tiburón

La mano del delantero que pertenece a San Lorenzo bloqueó el viaje de la pelota rumbo al arco. A Lucas Beltrán poco le importó y por esa vía alcanzó el primer gol desde su vuelta a Núñez.