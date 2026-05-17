Última jornada de la Fase 1 de la Superliga de Hockey, que se disputa en rama masculina y femenina en diferentes sedes del país. Neuquén recibe un grupo en Ciudad Deportiva, donde Regatas Andino de Mendoza y Uncas RC buscarán el título. Independiente va por el bronce.

Luego de un sábado, donde el elenco neuquino estuvo a pocos segundos de conseguir una histórica final, hasta que un polémico penal cobrado en contra, atajado en primera instancia y con repetición por una adelantamiento inexistente; que derivó en el empate y posterior triunfo por penales de Uncas, Independiente tendrá otra chances de subir al podio, cuando enfrente desde las 13hs a Banco Nación de Córdoba.

Para el elenco que dirige Cristian Aza sena, pese a la polémica derrota, aún tiene chances de lograr un podio histórico para el Hockey neuquino en una Superliga, sabiendo que ya alcanzó lo logrado en el 2023 donde quedó 4to en Tandil.

CAI se quedó con el 7mo lugar en la Superliga femenina

El gran cierre de la competencia será desde las 15hs en el mismo escenario, donde Regatas de Mendoza llegó a la definición de forma perfecta, ganando todos sus cotejos y con goleadas incluidas. En frente estará el equipo de Tandil, quien ganó su zona y en semifinales fue el verdugo del elenco neuquino.

Buen cierre para CAI en Monte Hermoso

Por otro lado, en rama femenina Independiente cerró su participación superando por el 7mo puesto a Tigres RC de Salta por 3-1 en los penales, luego de igualar 1-1 en tiempo regular.

En Tucumán, San Jorge en rama masculina buscará el 5to puesto cuando juegue ante San Vicente. El equipo de Centenario hizo una gran actuación en la competencia que jugó por segundo año seguido.