Un presunto acuerdo sentimental y económico puso a Leandro Paredes en el centro de una nueva polémica. Santiago Riva Roy aseguró en Bondi que el futbolista y Camila Galante tendrían una relación abierta con condiciones diferentes para cada uno. La versión no fue confirmada públicamente por la pareja y también incluye un supuesto conflicto con el padre del mediocampista.

Según el relato del periodista, el entendimiento permitiría únicamente al jugador vincularse con otras personas, mientras su esposa no tendría esa misma posibilidad. A cambio, él sostendría económicamente a los familiares de ella. Esa es la explicación que el comunicador dio sobre el supuesto pacto, sin que se conozca una declaración de los involucrados que lo respalde.

El aspecto económico habría provocado, siempre de acuerdo con esa versión, el enojo de Daniel Paredes. Riva Roy sostuvo que el padre de Leandro Paredes reclamaría una ayuda similar a la que recibirían los padres de Camila Galante. “El padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita”, expresó, atribuyéndole ese malestar.

Para explicar sus afirmaciones sobre la vida social del futbolista, Riva Roy aludió a encuentros en la vivienda del hermano de Tini. “Él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini”, aseguró. Su explicación se apoyó en el testimonio que atribuyó a una amiga.

La exposición también alcanzó al entorno de la Selección. El comunicador afirmó que la situación habría generado preocupación entre las parejas de otros jugadores y vinculó ese supuesto temor con las visitas del equipo al país. “Ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos”, manifestó, sin identificar en esa declaración a las mujeres mencionadas.

Estas afirmaciones sobre Leandro Paredes se suman a los rumores de infidelidad que habían circulado semanas atrás. En esta oportunidad, el relato amplió el foco hacia las condiciones de su matrimonio, la asistencia económica a sus familiares y las relaciones dentro del entorno del seleccionado. Todos esos puntos fueron presentados desde la versión del periodista.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el supuesto acuerdo ni el reclamo atribuido al padre del jugador. Tampoco la referencia a un asado permite establecer por sí sola las condiciones de una relación sentimental. La existencia del pacto continúa, por lo tanto, como una afirmación de Riva Roy que la pareja no ha corroborado.