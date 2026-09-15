La reacción de la fiscalía tras el choque fue uno de los principales cuestionamientos de Gustavo Sofovich al hablar del accidente que protagonizó en Palermo. El productor sostuvo que se le dio una dimensión desproporcionada a un episodio que él consideró menor. En la moto involucrada viajaban dos jóvenes y la acompañante, de 23 años, resultó herida.

Frente a Pamela David, en Desayuno Americano, por América TV, expresó su enojo por el despliegue policial: "Me gustaría saber el nombre del fiscal, porque la verdad armó una película de Spielberg". Con esa comparación, puso en discusión la forma en que se manejó el hecho y dejó clara su disconformidad con lo ocurrido después del impacto.

Durante la entrevista, Gustavo Sofovich aseguró que permaneció en el lugar y cumplió con los trámites correspondientes. También se sometió al control de alcoholemia, cuyo resultado fue cero. Su descargo estuvo centrado en explicar su conducta tras el choque y en rechazar la gravedad que, según su interpretación, se le había atribuido al episodio.

El accidente ocurrió alrededor de las cinco de la mañana de este martes, en inmediaciones de Jerónimo Salguero. Allí se desplegó un operativo de la Policía de la Ciudad, mientras la mujer que viajaba como acompañante en la moto fue trasladada al Hospital Rivadavia. En la información difundida no se precisaron las características de sus lesiones ni su evolución posterior.

Gustavo Sofovich explicó su salida de madrugada

Para reconstruir las horas previas, el productor contó que suele comenzar el día mucho antes del amanecer. "A lo mejor es difícil de creer, los que me conocen lo saben... Yo me acuesto diez y media, once de la noche y me levanto a las cuatro de la mañana, hago bicicleta en mi casa", afirmó ante la conductora.

La falta de un alimento para el desayuno, según Gustavo Sofovich, fue lo que lo llevó a salir: "Termino de hacer la primera etapa de mi gimnasia, abro la heladera, no tengo yogurth, y me voy a comprar un yogurth al market de la estación de servicio de Salguero y Figueroa Alcorta". Así explicó por qué estaba manejando por esa zona a una hora tan temprana.

Su relato ubicó el recorrido dentro de una rutina cotidiana y concentró las críticas en el procedimiento posterior. Sin embargo, la valoración del choque como un hecho menor corresponde al propio productor: la consecuencia confirmada fue que una de las ocupantes de la moto necesitó atención hospitalaria. Conocer su estado permitirá dimensionar las lesiones que dejó el accidente, más allá de la repercusión que cuestionó en televisión.