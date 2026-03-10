Finalissima Argentina-España: ¿Se jugará en medio de la crisis en Qatar?

A solo 18 días para la fecha que UEFA y Conmebol pautaron para que la selección Argentina y su similar de España se enfrenten por la Finalissima en el Estadio icónico de Lusail, el cual está localizado 20 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Doha, en donde se mantiene el estado de emergencia decretado el sábado 28 de febrero en Qatar.

Incluso, desde el lunes 23, tanto el combinado que comanda Lionel Scaloni como el de Luis De La Fuente tienen estipulado desembarcar en la capital qatarí para iniciar los preparativos, no solo para el choque que los tendrá frente a frente, sino también para los partidos amistosos inmediatamente posteriores. Está programado que la Roja se mida a Egipto el lunes 30 y la Albiceleste a Qatar el martes 31, ambos también en el Lusail, todo dentro del calendario del acontecimiento bautizado como ”Qatar Football Festival”.

Pero lo más probable es que toda esta diagramación no pueda llevarse a cabo, puesto que la situación lejos de querer mejorar, por el contrario, empeora un poco más cada día. Así lo reportan residentes en redes sociales y medios de comunicación de Qatar, que en las últimas horas detectaron nuevos ataques procedentes desde Irán.

Entre la noche del domingo 8 de marzo y la madrugada de este lunes 9, se registraron al menos ocho explosiones y varias intercepciones de misiles balísticos sobre Doha, escenario que va en contramano al anuncio que realizó el gobierno iraní el último sábado, en el que prometía el alto al fuego con los países de Medio Oriente (a raíz de este acuerdo, varios países de esa zona del continente asiático abrieron parcialmente su espacio aéreo para vuelos de repatriación).

Por otra parte, el Ministerio del Interior de Qatar anunció que el ”Departamento de Prevención de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Dirección General de Investigaciones Criminales arrestó a 313 personas de diversas nacionalidades por difundir información engañosa”.

En ese mismo sentido, el organismo instó a la sociedad a ”abstenerse de filmar, publicar videoclips o difundir rumores relacionados con la situación actual y llama al público a obtener información únicamente de fuentes oficiales aprobadas”.

Este martes se podría decidir, si se juega, se pospone o si cambia de sede. Horas cruciales