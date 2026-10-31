En el Bajo Flores, Talleres de Córdoba se recuperó y goleó 3 a 0 al alicaído Deportivo Riestra en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Consumados los descensos Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata, los locales arrancaron con el alivio de no tener la soga al cuello al menos en esta temporada y con Gustavo Benítez estrenaron nuevo entrenador. Del otro lado, los cordobeses intentaban cortar su mala racha, algo que finalmente empezaron a concretar desde los 24 minutos, cuando Valentín Fascendini marcó la apertura con un fuerte derechazo cruzado que dejó estático al arquero paraguayo Arzamendia.

Con sus medios, el Malevo buscó empardar el trámite, pero le faltaba eficacia. Entonces los dirigidos por Omar De Felippe aumentaron el marcador con otro remate de derecha y desde fuera del área, en este caso del ingresado Mateo Cáceres.

Riestra se derrumbó y en su desesperación apeló a su histórica arma principal: la pierna fuerte. El árbitro Darío Herrera comenzó a repartir tarjetas amarillas.

Y a partir de una falta de Benegas a Maidana, el uruguayo Agustín Alvarez Martínez, rodeado de defensores locales, consiguió prosperar bordeando el área grande y así la T concretó el tercero del mismo modo en que había hecho los otros dos: con un remate de larga distancia. Con este resultado, ambos quedaron con 12 puntos y lejos de los playoffs.