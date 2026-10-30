Será una noche extraña en el Cilindro de Avellaneda, sede del partido entre Racing y Aldosivi por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026. El dueño de casa, eliminado y en medio de un clima hostil del hincha contra el presidente Diego Milito. Enfrente, un rival con mucho en juego.

Desde las 21.15, la Academia llega a la última presentación como local sin chances de nada y en medio de una crisis deportiva inusual para los tiempos que corren. El Tiburón marplatense, por su parte, saldrá a la cancha con sed de sangre: debe ganar para no firmar su destino en segunda división.

Con Milito en el ojo de la tormenta, la semana presentó el conflicto con el uruguayo Alfonso Espino, finalmente separado del plantel por diferencias con el Director Deportivo, Sebastián Saja, otro de los fuertemente señalados.

Diego Milito, presidente de Racing Club, y el difícil momento futbolístico del plantel profesional en el Clausura 2026..

Buscando al segundo descendido

Con Estudiantes de Río Cuarto devuelto a la segunda división por la tabla de los promedios, Aldosivi quedó último en la sumatoria del año con cuatro puntos menos que Riestra cuando quedan apenas dos partidos.

Para la visita es imprescindible ganar para estirar la incertidumbre hasta mañana, ya que el Guapo se presentará de local el sábado desde las 17 ante Talleres de Córdoba.

Probables formaciones

Racing Club:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kraneviter; Matías Zaracho, Alejandro Tello, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi:

Lucas Acosta; Sanatigo Moya, Néstor Breiterbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.