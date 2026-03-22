La fecha 12 del Torneo Apertura tenía una noche caragada de necesidades en Avellaneda, donde Independiente terminó cayendo como local ante Talleres de Córdoba 2 a 1 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini,

Más allá de los buenos primeros minutos del local, la visita ajustó en mitad de cancha y niveló las acciones que terminaron consumiendo todo el primer tiempo sin mayores emociones sobre los arcos aunque con mejores sensaciones por el lado del Rojo.

Cuando la segunda parte parecía acomodarse a favor del dueño de casa a los 8 minutos con la intervención del goleador Gabriel Ávalos para poner en ventaja a la formación del apuntado Gustavo Quinteros.

Augusto Schott lo empató llegando a los 25 del complemento, tras un floja salida del arquero Rodrigo Rey en un tiro de esquino que parecía sencillo, pero lo tuvo calculando muy mal al capitán que recibió la silbatina de sus hinchas.

Valentín Dávila, el joven maravilla que tiene la T, terminó de dar vuelta el resultado a los 36 en la primera pelota que tocó porque comenzó siendo alternativa desde el banco de suplentes por disposición del técnico Carlos Tévez. El atacante apareció por el segundo palo tras un remate cruzado y bajo que dejó reproches para otra acción de Rey.

Ya con la derrota en sus manos, Matías Abaldo cometió una infracción sobre el final que le valió la roja. El uruguayo será baja para la número 13 del campeonato, nada menos que en el clásico de Avellaneda contra Racing en este mismo escenario.

Entre insultos y una silbatina generalizada llegó el pitazo final Hernán Mastrángelo que dejó a una mitad de Avellaneda hecha un infierno y con el futuro del entrenador de cara a lo que viene.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Iván Marcone; Gonzalo Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Juan Sforza, Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza Franco Cristalo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

La previa

El presente del Rojo enciende señales de alerta. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros y viene de una dura caída ante Instituto, un golpe que profundizó las dudas tras el 4 a 4 en casa contra Unión de Santa Fe. Si bien se mantiene en puestos de clasificación, el margen se achica y en Avellaneda saben que es momento de reaccionar para volver a meterse en la pelea grande.

Talleres tampoco atraviesa su mejor versión, aunque se mantiene en una posición expectante. El conjunto cordobés necesita reencontrarse con la victoria tras una serie de resultados irregulares que frenaron su envión. El empate sin goles en el clásico ante Belgrano dejó sabor a poco y la T buscará dar el golpe como visitante para acomodarse en la tabla.

El historial reciente favorece a los cordobeses, que lograron imponerse en tres de los últimos cinco enfrentamientos, una tendencia que le agrega un condimento extra a un partido que ya de por sí promete tensión y paridad.

Datos del partido:

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini