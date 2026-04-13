En el inicio de la jornada de lunes del Torneo Apertura, dos que venían de derrotas complicadas lograron recuperarse ganando fuera de casa. Talleres sorprendió venciendo 2-1 a Defensa y Justicia, mientras que Gimnasia (LP) cortó su mala racha ganándole 2-1 a Sarmiento. La 'T' se afirma en puestos de clasificación en la Zona A con 21 puntos, mientras que el Lobo cortó una mala racha de tres derrotas consecutivas que desencadenaron en la salida de Fernando Zaniratto y, mientras espera DT, quedó a un punto del octavo lugar en la Zona B.

Talleres golpeó en Varela

De la mano de los pibes, como viene siendo en este Torneo Apertura, el elenco cordobés que dirige Carlos Tévez se llevó tres puntos del Norberto Tomaghello al propinarle al Halcón, último invicto que quedaba en el certamen, su segunda derrota seguida. Fue la tarde soñada para el joven lateral paraguayo Alexandro Maidana, que a los 15 minutos apareció cerrando la jugada por la izquierda para poner el 1-0 y en el complemento trepó por esa misma banda, sacando un zurdazo bajo espectacular. Fueron sus dos primeros tantos como profesional en su quinto partido en Primera.

Luego de aquel tanto del lateral, Defensa fue con orgullo buscando el descuento y lo consiguió a 10 minutos del final. Ayrton Portillo capturó un rebote en el área y puso el 1-2, pero hasta allí llegó el local, que pese al empuje y los cambios ofensivos de Mariano Soso no pudo evitar su segunda derrota al hilo en el certamen. Talleres es cuarto en la Zona A con 21 puntos, los mismos que Boca, mientras que el Halcón quedó séptimo con 19, ambos por ahora dentro de los mejores ocho.

Gimnasia (LP) y tres puntos agónicos

Otro que se recuperó fue el Lobo platense, que en un partido muy equilibrado se llevó tres puntos fundamentales tras una semana muy complicada que tuvo la salida de Zaniratto como DT. El conjunto platense se adelantó en el marcador gracias al tanto de cabeza de Agustín Auzmendi cerca del descanso. Sin embargo, el Verde igualó mediante la misma vía, con el testazo de Pablo Magnin, que había entrado por la lesión de Jhon Rentería. Sin embargo, cuando parecía irse con el 1-1, Franco Torres, otro que vino desde el banco, sacó un gran derechazo para darle la victoria al elenco visitante.

Los conducidos interinamente por Ariel Pereyra, a la espera de un nuevo entrenador (Julio Vaccari, Leandro Cufré y Omar De Felippe, los principales candidatos), se sacudieron las tres derrotas consecutivas que los sacaron de puestos de clasificación a playoffs y ahora quedaron a un punto de Tigre, el último que está entrando a octavos en la Zona B. Para Sarmiento fue el final de una buena serie de tres victorias (Aldosivi, Barracas y Tristán Suárez en Copa Argentina) y quedó a dos puntos de los ocho mejores.