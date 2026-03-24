La llegada de Lionel Messi al país para sumarse a la Selección Argentina no pasó desapercibida, pero esta vez el foco no estuvo únicamente en el capitán. Claudio “Chiqui” Tapia compartió en sus redes sociales una imagen junto al rosarino que rápidamente generó un fuerte revuelo y abrió el debate.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó una foto abrazado a Messi, en un clima distendido y con mate de por medio, acompañada por un mensaje elogioso hacia el capitán. La escena, que en otro contexto podría haber sido una postal habitual, esta vez tuvo un impacto diferente.

La repercusión no tardó en multiplicarse. En medio de cuestionamientos a su gestión y mientras su nombre aparece vinculado a investigaciones judiciales, la publicación recibió una catarata de comentarios, muchos de ellos críticos hacia el dirigente. En ese marco, varios usuarios interpretaron el gesto como un intento de mejorar su imagen pública a partir de la cercanía con el máximo referente del fútbol argentino.

Más allá del ruido generado fuera de la cancha, Messi ya se entrena bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, que se disputarán en La Bombonera como parte de la preparación para el Mundial 2026.

Así, en la previa de los compromisos internacionales, una simple foto volvió a poner a Tapia en el centro de la escena, esta vez con el respaldo simbólico del capitán, pero también con una fuerte reacción del público en el universo digital.