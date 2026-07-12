A bordo de un Mercedes Benz, el piloto bonaerense Otto Fritzler ganó la clasificación de la octava fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en el Autódromo de Posadas en Misiones.

El piloto del Prestige Auto Racing Team selló un tiempo de 1 minuto 31 segundos 513 milésimas y selló su primera pole position de la temporada y la primera para la marca alemana. Superó a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), por 137 milésimas y a Nicolás Bonelli (Ford Mustamg), que cerraron el podio multimarca en la tanda cronometrada.

El piloto de San Miguel se llevó su tercer pole position en la categoría. La última vez que Fritzler se había impuesto en una tanda cronometrada había sido el 21 de junio de 2025 con Toyota Camry en este mismo escenario. También se trata del bautismo de Mercedes-Benz en esta estadística. Vale recordar que la marca alemana ya logró un podio y un triunfo en serie en la sexta fecha del TC en Córdoba.

El rionegrino José Manuel Urcera, que hizo su debut también con Mercedes Benz, finalizó en el puesto decimoctavo (18°) a 648 milésimas de su compañero de equipo. En tanto, Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que llegó a esta fecha como líder del campeonato terminó noveno a 0s515 del poleman. Por su parte, Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), último ganador de la categoría, finalizó en el vigésimoquinto puesto a 0s801 del autor de la pole position. Mariano Werner (Ford Mustang) completó el sábado con un úndécimo (11°) puesto a 0s579 del mejor tiempo y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó vigésimo a 0.687 de Fritzler.

Ledesma llegó segundo en la clasificación. Foto: ACTC

De los 54 autos en pista, en esta clasificación hubo 35 autos dentro del mismo segundo. Hay 6 marcas dentro del top10 y existe una enorme brecha entre los mejores usuarios de Chevrolet. A saber entre Ledesma (2°) y Santiago Mangoni (19°) hay más de medio segundo.

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán el domingo a partir de las 10.55. La primera batería tendrá en primera fila a Otto Fritzler (Mercedes-Benz) y Facundo Ardusso (Ford Mustang). La segunda, en tanto, tendrá a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Emiliano Spataro (Ford Mustang) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Nicolás Bonelli (Ford Mustang) y Julián Santero (BMW), respectivamente.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Posadas

Domingo 12 de julio



10.00 a 15.00 – por Canal 9 y Motorplay.

Cronograma – TC y TC Pista – Posadas

Domingo 12 de julio



10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)



10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)



11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)



11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)



14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)