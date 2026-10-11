Cipolletti ganó el primer juego ante Alvarado por las semifinales del Torneo Federal A 2026 1 a 0 y ahora deberá viajar a Mar del Plata para defender esa ventaja y seguir soñando con el ascenso, pero sin el delantero Federico Acevedo que vio la roja a los 29 minutos del partido en La Visera.



El 9 pegó un codazo sin pelota a la salida de un tiro de esquina y no generó ni protestas ante la decisión del juez cordobés Federico Rekers, quien también le marcó salida al marcador visitante Facundo Centurión.

Con gol del marcador central Cristian González, el dueño de casa lo terminó ganando a los 41 del complemento, pero al técnico Fabián Enríquez nada le sacaba el fastidio de la acción del goleador.

Por su expulsión en la idea de la semifinal, Federico Acevedo se perdería hasta una hipotética final con Cipolletti.

“Estoy muy molesto con la expulsión porque lo hablamos en la semana que no había que entrar en las chiquitas, perdemos mucho de cara a la revancha”, expresó en vestuarios el conductor.

El Albinegro fue muy superior en el juego al Torito, que en el Mundialista cambiará de postura y encontrará más espacios. “Contento con la victoria, creo que merecimos algo más. Si de locales se nos presentó está batalla, allá va a ser terrible”, anticipó.

Y sin sacar la vista en la definición, el técnico fue muy honesto: “En la semana planificaremos. Es una cancha grande y estudiaremos que es lo mejor para nosotros”.

Un apoyo multitudinario

Más allá del fastidio, Enríquez no le quitó valor a lo conseguido porque Alvarado cuenta con la ventaja deportiva, es decir que ganando de local se clasifica.

“Es una victoria importante, también para la gente. Estamos muy contentos del apoyo que recibimos hoy. El equipo fue siempre para adelante y por eso vamos a ir para tratar de llegar a la final”, cerró.

El técnico hizo mucho para recuperar a Acevedo en al tramo más trascendente de la temporada. El 9 fue colgado por la dirigencia ante la negativa de renovar contrato (se vence en diciembre). Por eso es que la roja representa un dolor tan grande para el conductor.

Además, al tratarse de una tarjeta roja directa, en caso de una hipotética final en cancha neutral, el cipoleño tampoco podrá marcar el presente.