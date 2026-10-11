Fecha para el olvido de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, durante todo el fin de semana el Alpine del argentino tuvo problemas, provocando abandonos tanto el sábado como el domingo, siendo su segundo Gran Premio sin resultado en la temporada.

Problemas en la transmisión provocaron el abandono en el giro 31 para Colapinto, quien pudo sacarlo de pista y no perjudicar la carrera, “Dos problemas en dos carreras este fin de semana, hay que volver con el equipo y trabajar para estar más fuertes “dijo el argentino en el post, agregando además que “Estuve viviendo los peores momentos últimamente y creo que fue, definitivamente, la peor triple header de mi carrera. Así que nada, tratar de hacer un reset y volver con fuerza.

Ahora se viene una semana de descanso y luego la gira por américa, en autódromos que favorecen a los Alpine, “Se viene la parte del año que más espero y que más me gusta: Estados Unidos, México y Brasil. Así que con ganas de estos fin de semana, obviamente. Todo va a ser un reset ahora y volver a empezar, porque fueron dos fines de semana muy duros.

Próximo objetivo será el circuito de las Américas el domingo 25 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos. Luego viene el GP de México el 1 de noviembre, y el GP de Brasil siete días después.