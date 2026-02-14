La tercera edición de la prueba atlética nocturna Corrida de Centenario 2026 se llevará a cabo este sábado 14 de febrero, desde las 21.30, con largada en la Plaza San Martín, en el caso viejo de la ciudad. La prueba tiene circuitos homologados de 10 y 5 kilómetros y busca posicionarse como referencia provincial y proyectarse a nivel nacional.

También contará con una distancia menor para los más chicos. El recorrido es de tipo loop, en un circuito completamente asfaltado, y cumple con la ruta más corta posible, condición exigida para la homologación internacional.

La convocatoria incluye a corredores de élite nacional, atletas federados en la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y en la Confederación de Atletas Master (CAMRA), además de deportistas de alto rendimiento de toda la región.

El perfil competitivo se vio reflejado cuando la prueba de 10.000 metros fue escenario del primer Campeonato Provincial de Ruta, un hecho que fortaleció la convocatoria dentro del atletismo neuquino.

El circuito de la Corrida de Centenario es el único en la provincia homologado por World Athletics, lo que le otorga validez internacional a las marcas obtenidas por los corredores y abre la puerta a un objetivo más ambicioso, que en el futuro sea considerada sede de selectivos nacionales. Además del plano deportivo, la organización en manos de Valle Trail y Complejo Chacras.

La organización anunció una premiación en efectivo para los cinco primeros lugares de la prueba de 10 kilómetros competitiva, tanto en hombres como mujeres. El primer puesto se llevará 1.000.000 de pesos, mientras que el segundo premio será de 600.000 pesos. El tercer escalón del podio recibirá 400.000 pesos, el cuarto 200.000 y el quinto 100.000.