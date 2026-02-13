Este sábado 14 de febrero se desarrollará en las márgenes del rio Nahueve una capacitación de pesca con mosca y cuenta con la organización de la secretaría de Deportes de la provincia de Neuquén y la municipalidad de Las Ovejas.

Durante los próximos meses, se llevarán a cabo clínicas consecutivas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acercar esta disciplina a más personas y fortalecer su práctica responsable tanto en los ríos como lagos neuquinos. Neuquén sigue apostando al desarrollo y promoción de la pesca con mosca, ofreciendo una serie de capacitaciones dirigidas tanto a jóvenes como a adultos mayores.

La propuesta incluirá una instancia teórica y otra práctica, donde se abordarán técnicas de lanzamiento, fundamentos de fly cast y otros aspectos esenciales, para mejorar el desempeño de los pescadores en el agua.

La clínica estará a cargo del instructor Nicolás Barros, certificado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca (AAPM) y la prestigiosa Mel Krieger School. Con horas en la enseñanza de esta técnica, Barros guiará a los participantes en el aprendizaje y perfeccionamiento de los lanzamientos, la selección de equipos y el respeto por el ecosistema acuático.

Además de la parte teórica y práctica, se realizará una demostración de atado de moscas específicas para ríos de la Patagonia, brindando de esta manera a los concursantes, herramientas técnicas que se adaptan a los ambientes de la región.

Con este programa de clínicas itinerantes, Neuquén reafirma su compromiso con la promoción de la pesca recreativa y la formación de nuevos pescadores, garantizando que la tradición de la pesca con mosca siga creciendo en la región.

Cabe destacar que la actividad, es libre y gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse al 2942 547583. Al finalizar la jornada se entregarán certificados de participación a todos los asistentes.