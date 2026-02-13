En el Día de los Enamorados, este sábado 14 de febrero, la pista El Coliseo del Motocross Club Neuquén será escenario de la tercera y anteúltima fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross. Luego de dos fechas con una gran respuesta del público y un parque de motos de primer nivel, la temporada 2025/2026 llega a una instancia decisiva.

Durante las últimas semanas, la entidad intensificó los trabajos en el circuito, que se presenta en óptimas condiciones, con un trazado renovado pensado para ofrecer más dinamismo, seguridad y espectáculo. En este contexto, la categoría MX1 promete ser uno de los grandes atractivos de la noche, con la confirmación de Agustín Carrasco, Pablo Galletta y Nahuel Kriger, tres nombres que garantizan acción, velocidad y lucha hasta la última vuelta.

Foto: Luis Alberto Amaolo

Este 14 de febrero, La Barda propone una cita diferente, una noche a puro supercross, con tierra, luces, motores y pasión. Con una pista exigente, pilotos de jerarquía y el clima único del nocturno, el campeonato se acerca a su definición en una histórica 30° edición que promete quedar en la memoria del motocross neuquino.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que en puerta costarán 20.000 pesos.