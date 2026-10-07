Martina Barkin es fanática de Lionel Andrés Messi, pero a un nivel extremo. Tiene 21 años y lo sigue desde los 5, se hizo 4 tatuajes de él y realizó acciones que pocos harían. Pasó días en la puerta del predio de la AFA en Ezeiza solo para verlo de lejos.

Como si eso no fuera suficiente, cambió su fiesta de 15 por viajar a Barcelona para verlo en un partido por primera vez, pero se canceló por la pandemia. No conforme, le transmitió el fanatismo a su mamá y a su abuela. En medio de ese contexto, reveló cómo vive las últimas horas del astro rosarino antes de decirle adiós a la selección argentina este martes 6 contra Benín.

Qué es Messi en la vida de Martina Barkin

En primera instancia, hay que entender cómo surge el fanatismo. “En Sudáfrica 2010 yo tenía 5 años. Vivía con mi mamá, pero no éramos fanáticas del fútbol“, empezó el relato de Martina Barkin. Inmediatamente, apeló a la memoria y recordó: “En un partido de Argentina escribí en la ventana ‘Pulga te quiero mucho’“. Y, obviamente, deslizó un detalle cuando soltó, “Él era un chico con vincha y pelo negro“.

Martina Barkin de niña, ya siendo fanática de Lionel Messi.

Ahora sí, qué significa Messi en su vida. “Está presente en absolutamente todos los vínculos y áreas de mi vida“, aseguró sin titubear. Pocos segundos después, hizo hincapié en los ámbitos en los que influye y confesó: “Llegó a un punto que mi fanatismo es parte de mi identidad. Es algo que transporto y me acompaña en todo lo que hago: lo laboral, una charla, mis amigos, la facultad y mi vida diaria“.

Cómo vive la despedida de Messi de la Selección Argentina

“Significa un cierre, como cualquier etapa. El hecho de vivirlo con ellas -por su madre y abuela. es decirles ‘les devuelvo un poquito de lo que hicieron por mí’“, manifestó sin titubear al decirlo. Sin ir más lejos, hizo hincapié en algunos hechos que protagonizaron juntas. “Yo no iba a cumpleaños porque jugaba Messi y ellas me acompañaban en esta locura. Estuvieron 3 días en Ezeiza conmigo en pleno invierno…”, deslizó.

Los 4 tatuajes sobre Lionel Messi

La pasión en la piel, literalmente, cuatro tatuajes sobre Messi. Para entender la historia, contó: “Entro a Instagram, veo un video de AFA con una canción de Almafuerte que dice ‘Cumple sus sueños quien resiste‘”. Eso no es todo, sumó a su mamá y a su abuela. “Es la frase que nos representa y nos tatuamos las tres“, confesó Martina entre algunas risas que se escapaban.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, se tatuó el primer partido que pudo ver en cancha del crack oriundo de Rosario. Para que quede inmortalizada la fecha en que lo vio en el Estadio Monumental, reveló: “Tengo ‘Lionel Messi – 10/10/2021‘”. Ese día, la Albiceleste goleó 3-0 a Uruguay, obviamente con un gol de la Pulga.

Uno de los tatuajes de Martina Barkin sobre Lionel Messi.

Y siguió: “Hace 4 años hice una cuenta de TikTok de mi fanatismo para que alguien más se sienta identificado, le puse ‘Yo vi jugar a Messi‘ porque es un relato famoso de un gol de él“. Como no podía ser de otra manera, derivó en tinta sobre su piel. En ese sentido, Martina remató: “Me gustó la frase y lo tengo tatuado en la espalda“.

Lejos de quedar ahí, todavía faltaba resaltar un tatuaje más. “También, en la nuca tengo las 4 fechas de sus 4 títulos con la Selección Argentina Mayor: el Mundial, las dos Copas Américas y la Finalissima“, completó una de las principales fanáticas de Lionel Messi, que sueña con asistir a su gran despedida con la camiseta de la Albiceleste en el Estadio Monumental.