Antonela Roccuzzo convirtió la tribuna del estadio de Kansas en una postal de moda, familia y emoción mundialista. La rosarina acompañó a Lionel Messi y a la Selección Argentina en el partido ante Suiza, y se mostró junto a Thiago, Mateo y Ciro en una noche clave para el equipo nacional.

El look elegido no pasó desapercibido porque combinó espíritu futbolero con detalles de lujo. Para alentar a Messi, apostó por la camiseta suplente del capitán argentino con el número 10, pero adaptada como crop top, una prenda que ya se transformó en parte de sus cábalas durante las grandes citas de la Selección Argentina.

La apuesta se completó con un pantalón wide leg de tiro alto, que le dio al outfit una impronta relajada y elegante al mismo tiempo. Además, llevó el pelo suelto y lacio, con un maquillaje natural que acompañó una estética cómoda para la cancha, pero cuidada en cada detalle.

Antonela Roccuzzo también sumó accesorios que elevaron el estilismo. Entre ellos, se destacó una mini cartera Louis Vuitton y una selección de joyas que equilibraron la camiseta deportiva con una impronta más sofisticada, una combinación que volvió a ubicarla como una de las referentes de moda del Mundial 2026.

La noche tuvo un cierre perfecto para la familia Messi. La Selección Argentina se impuso por 3 a 1 en tiempo extra ante Suiza, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y consiguió el pase a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Inglaterra en Atlanta.

Después del partido, la esposa de Messi compartió en Instagram varias imágenes junto a sus hijos desde el estadio y celebró el resultado con un mensaje breve, pero cargado de emoción: "Vamos Argentina. ¡Un pasito más!". Además, mostró un video del festejo de los jugadores en el campo de juego al ritmo de Pa' la selección, de La T y la M.

Con esa publicación, Antonela Roccuzzo volvió a unir moda, familia y pasión por la camiseta en una misma aparición. Mientras Messi y la Selección Argentina quedaron a un paso más de la final, ella acompañó desde la tribuna con un look que mezcló cábala, tendencia y un mensaje de apoyo que emocionó a los hinchas.