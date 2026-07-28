En busca de llevarse una serie ya encaminada, Tigre recibe desde las 19 a Nacional de Uruguay por los playoffs de la Copa Sudamericana en el estadio José Dellagiovanna. El Matador cuenta con una diferencia importante luego del 3-0 en el Gran Parque Central, en un encuentro que definirá al rival de Montevideo City Torque, que ya espera en la fase de octavos de final. El duelo es televisado por Disney+.

En un cotejo que fue empañado por los graves incidentes que sufrieron los hinchas del conjunto de Victoria, a los que barras uruguayos le balearon uno de los micros a la salida del estadio, el equipo argentino pretende hacer valer el gran resultado obtenido en Montevideo para meterse en la próxima fase. Los conducidos por Diego Dabove vienen de caer ante Estudiantes (RC) por la primera fecha del Torneo Clausura con un equipo alternativo pensando en la vuelta ante el Bolso y esta noche el DT volverá a recurrir a lo mejor que tiene.

Del otro lado, Nacional vive un 2026 muy por debajo de las expectativas. Alejado de la pelea en el Campeonato Uruguayo, la goleada en contra supuso un duro golpe a sus aspiraciones continentales tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, tendrá cuatro bajas para el encuentro: No viajaron Baltasar Barcia ni Juan Cruz De Los Santos, a quienes se suma la baja por lesión de Sebastián Coates, además de Bruno Zuculini, que vio la roja en el duelo de ida.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Tiziano Correa, Luciano Boggio, Juan García, Agustín dos Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

TV: Disney+.

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil).