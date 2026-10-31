Tigre venció 2 a 0 a Huracán por la decimoquinta fecha -penúltima del certamen- del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional con goles de Jerónimo Dómina y Tiago Serrago en el segundo tiempo, cotejo que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Duco en el porteño barrio de Parque Patricios.

En el primer partido de Juan Carlos Blengio como interino de los dos que tiene por delante, dispuso dos cambios para presentarse ante El Globo, Moreno de lateral derecho para que Garay se mueva al medio y reemplace a Saralegui, sumado al regreso de "Pity" Martínez en lugar de un "Nacho" Russo que venía un muy bajo nivel.

Fue, en general, un primer tiempo muy chato de ambos equipos. Tigre plantado 4-4-2 e intentando imponer condiciones de a ratos, con un Martínez siempre listo para moverse por el frente de ataque y generar. Muy disputado y parejo el trámite hasta el tiempo de descuento, donde se dieron las dos chances más claras del encuentro, una por lado.

En el primer tramo, Laso tuvo que salir lesionado por un tirón en el isquiotibial y Requena entró en su lugar. Para colmo, Leyes también terminó dolorido en el hombro en la primera parte y fue reemplazado en el entretiempo por Saralegui. Peluffo también ingresó por Moreno. Aprovechando el clima de nerviosismo que se vivía en Huracán, Tigre madrugó al globo con un golazo de Dómina tras una pared muy buena con el Pity Martínez.

A partir de ahí, el Matador se volvió dueño del trámite del partido y estaba al asecho de los horrores defensivos del local para estampar el 2 a 0. Russo, ya en cancha por el "Pity", se perdió el segundo a los 30 del complemento. Galíndez le ahogó bien el mano a mano. A partir de ahí no pasó mucho más. Huracán intentó sin éxito, Tigre se mantuvo ordenado y terminó los últimos minutos con uno más por la roja a Fabio Pereyra, donde aprovechó Serrago para poner el 2 a 0 con Huracán entregado en ataque.

Con este resultado, el Matador cortó la mala racha de siete partidos sin conocer la victoria, llegó a los 16 puntos y por ahora sigue con vida para clasificar a los play offs. Ahora depende que Independiente Rivadavia pierda y Atlético Tucumán no gane esta fecha.