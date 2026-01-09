Tik Tok y la FIFA anunciaron una alianza estratégica que habilitará a la red social a transmitir fragmentos oficiales de los partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará este año en Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo posiciona a Tik Tok como la primera “Plataforma Preferida” del organismo rector del fútbol, reforzando el alcance digital del torneo que comenzará el 11 de junio.

El estatus de Plataforma Preferida implica un nivel de integración superior entre ambas partes. En la práctica, permitirá que los broadcasters con derechos oficiales publiquen clips de partidos, incluso en tiempo casi real, dentro de TikTok, además de acceder a contenido exclusivo producido por la FIFA para su distribución en la plataforma.

Desde la FIFA destacaron que el objetivo es adaptar la forma de consumir fútbol a los nuevos hábitos digitales. “A medida que el fútbol evoluciona y conecta a más personas, también debe evolucionar la manera en que se comparte”, señalaron en el comunicado oficial. La alianza amplía la experiencia del hincha más allá de la transmisión tradicional y potencia la conversación social en torno al evento.

El acuerdo se apoya en antecedentes recientes: durante la Copa Mundial Femenina 2023, la colaboración entre TikTok y FIFA generó miles de millones de visualizaciones, impulsadas por clips, reacciones y contenidos creados por usuarios. Para 2026, la expectativa es convertir a TikTok en uno de los principales puntos de encuentro digitales del Mundial, integrando fútbol, entretenimiento y cultura digital a escala global.