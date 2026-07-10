La historia de Tim Payne con la Argentina parece estar lejos de terminar. Luego de su participación en el Mundial 2026, el futbolista neozelandés volvió a dar una muestra del afecto que siente por el país al participar de los festejos por el 9 de Julio en la embajada argentina de Wellington, acompañado por su esposa, Michelle Peters. La presencia de ambos generó una gran repercusión entre los asistentes al evento.

La celebración reunió a integrantes de la comunidad argentina que reside en Nueva Zelanda, además de autoridades diplomáticas e invitados especiales. En ese marco, Tim Payne y Michelle Peters compartieron la jornada patriótica y se mostraron muy cercanos con quienes se acercaron a saludarlos, en una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Quien también quiso dejar un mensaje fue Michelle Peters, que utilizó sus redes para expresar el cariño que siente por los argentinos luego del fenómeno que vivieron durante la Copa del Mundo. "Por siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad argentina tan linda que nos adoptaron como uno de ellos. Fue un gusto poder atender un evento tan especial en celebración de su día nacional", escribió.

La esposa de Tim Payne también aprovechó la ocasión para agradecer la hospitalidad que recibieron durante la celebración. En otra publicación manifestó: "Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, María Belén, fue un placer conocerte en una ocasión tan especial", dejando en evidencia el vínculo que mantienen con integrantes de la comunidad argentina en Nueva Zelanda.

La figura de Tim Payne cobró una inesperada popularidad entre los fanáticos argentinos durante el Mundial 2026, donde protagonizó un fenómeno viral que lo convirtió en uno de los jugadores más comentados del certamen, más allá de los resultados deportivos. Desde entonces, tanto él como su esposa recibieron constantes muestras de afecto desde distintos puntos del país.

Ahora, el defensor afrontará un nuevo desafío profesional. Tras finalizar su etapa en el fútbol de Nueva Zelanda, emprenderá viaje hacia Paraguay, donde continuará su carrera en Olimpia, uno de los clubes con mayor historia del continente y protagonista habitual de las competencias internacionales.

De esta manera, antes de comenzar su nueva aventura en el fútbol sudamericano, Tim Payne eligió celebrar una fecha muy significativa para los argentinos y volvió a demostrar que el cariño construido durante el Mundial trascendió las canchas. El gesto fue celebrado por cientos de usuarios, que destacaron el respeto y la cercanía que tanto él como Michelle Peters mantienen con la comunidad argentina.