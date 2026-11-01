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Otra roja para el defensor

La roja que cambió el partido el partido: así fue la expulsión de Martínez Quarta

En una nueva expulsión suya en un encuentro importante, el defensor del Millonario dejó con 10 a su equipo por una infracción de último recurso a los 10 minutos del duelo ante Boca.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 01 de noviembre de 2026 a las 16:10
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Martínez Quarta fue expulsado a los 10 minutos del partido. (Foto: Juano Tesone - Olé)

En una de las acciones que condicionó el Superclásico entre River y Boca en La BomboneraLucas Martínez Quarta dejó con diez hombres al Millonario a los diez minutos de partido. El zaguero riverplatense derribó a Miguel Merentiel cuando éste le había ganado en velocidad e iba a buscar una pelota que lo dejara mano a mano con el arquero y Nicolás Ramírez, después de revisar la acción en el VAR, le mostró la tarjeta roja.

En el primer ataque de Boca en el duelo, un pase profundo de Santiago Ascacíbar puso a correr a Merentiel y, ya con Nicolás Otamendi fuera de la jugada para auxiliarlo, Martínez Quarta fue directamente al hombre, perdió el duelo y terminó agarrando al uruguayo. Después de que Ramírez sancionara la falta, recibió el llamado del VAR y, luego de una larga revisión, el árbitro del encuentro decidió expulsar al zaguero de River.

Ante la falta de un futbolista en la zaga, Leonardo Ponzio se vio obligado a sustituir a Lucas Beltrán a la primera de cambio para darle lugar a Lautaro Rivero, sacrificando a su único delantero para no quedar expuesto durante el resto del duelo. Es la quinta roja de Martínez Quarta jugando para River, la cuarta desde su retorno en 2025 y una que recuerda a una expulsión ante Blooming este mismo año por la Copa Sudamericana, donde por una infracción similar dejó al Millonario con diez a los cuatro minutos de juego.

 

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