A menos de un mes para su estreno en el Mundial 2026, la Selección de Irán todavía no tiene asegurada en su totalidad su ingreso a Estados Unidos. En medio de la incertidumbre por los visados, el plantel partió este lunes rumbo a Turquía, donde realizará la última etapa de preparación antes del torneo.

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei se instalará en Antalya con una nómina provisoria de 30 futbolistas, aunque el entrenador deberá definir el corte final a 26 antes del arranque de la Copa del Mundo, previsto para el 11 de junio. El debut será el 15 frente a Nueva Zelanda, en Los Ángeles por el Grupo G, que también integran Bélgica y Egipto.

Mientras el plantel avanza con la puesta a punto, desde la federación mantienen el optimismo respecto a la documentación. Mehdi Mohammad Nabi, director del seleccionado, aseguró que el problema podría resolverse pronto. “De acuerdo con las previsiones que habíamos hecho y la correspondencia mantenida con la FIFA, este asunto debería resolverse en las próximas dos semanas”, afirmó.

En busca de destrabar el conflicto, Mehdi Taj mantuvo el sábado una reunión en Estambul con el secretario Genral de la FIFA, Matías Grafstróm. Tras el encuentro, el titular de la federación iraní dijo haberse sentido “satisfecho” con las conversaciones sobre los visados. El escenario se complejiza por las restricciones migratorias de Washington. Estados Unidos evalúa limitar el acceso a integrantes de la delegación vinculados a la Guardia Revolucionaria, considerada una organización terrorista por ese país.

En ese sentido, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había señalado semanas atrás que no existirían inconvenientes para el ingreso de los futbolistas, aunque sí podrían aparecer obstáculos para miembros del cuerpo técnico o dirigentes con presuntos lazos con ese organismo. Por otro lado, desde FIFA buscaron transmitir calma. Gianni Infantino sostuvo que Irán será recibido con entusiasmo durante lo que calificó como “el acontecimiento deportivo más inclusivo de la historia”.