Faltan 52 días para la Copa del Mundo 2026 y, a medida que se acerca el inicio de la competición, que se desarrollará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, vuelve a aparecer en agenda un tema que puso en vilo al Mundial de Clubes en 2025, el último gran certamen disputado en territorio norteamericano. Las tormentas eléctricas que azotaron a varias ciudades y obligaron s suspender momentaneamente algunos partidos.

Si bien serán tres países las sedes, Estados Unidos resulta la principal y el máximo acontecimiento del fútbol mundial se desarrollará durante los meses de junio y julio, que coinciden con el verano en aquel país. Eso hará que ya de por sí la temperatura fuera un factor con el que lidiar. Pero más allá del calor, el principal problema son las tormentas repentinas, escenario en el que directamente no se puede jugar al fútbol.

Justamente, las zonas más afectadas en Estados Unidos por los fenómenos meteorológicos son el noreste, región que contará con varias sedes. "En esta época del año, especialmente al este de las Montañas Rocosas, se forman tormentas eléctricas con bastante frecuencia. Sobre todo en la mitad norte de Estados Unidos, desde Cincinnati hasta Nueva York”, le dijo el jefe del Servicio Meteorológico Nacional, Ben Schott, el año pasado a The Athletic cuando el tema preocupaba al Mundial de Clubes.

En el torneo que la FIFA estrenó el año pasado, los inconvenientes comenzaron cuando el partido entre Ulsan y el Mamelodi Sundowns estuvo más de una hora demorado por un temporal en Florida. Al día siguiente, el encuentro entre Red Bull Salzburg y Pachuca también se detuvo una hora y media en Cincinnati, Ohio.

Si bien estas ciudades no serán sedes de la Copa del Mundo, sí lo serán lugares muy cercanos y que están dentro de la región que Schott definió como complicada. Son los casos de Nueva York y Nueva Jersey, Boston y Filadelfia, situadas más al norte, y Miami, un poco más abajo y lugar.

Sucede que, ante casos de tormentas, el protocolo de seguridad de los Estados Unidos exige frenar la actividad y evacuar las tribunas por al menos 30 minutos si los sensores meteorológicos detectan la caída de un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros. Si ocurre un nuevo impacto dentro de la zona, el reloj se reinicia. Una vez que las condiciones están dadas, los jugadores realizan un calentamiento de 5 minutos y retoman las acciones, pero el parate, que nunca se sabe de cuánto puede ser, desvirtúa el partido que se estaba disputando antes.

El fenómeno cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que uno de los estadios afectados por este tema hace un año fue el MetLife de Nueva York, el elegido para que se juegue la final de la Copa del Mundo el 19 de julio. ¿Alguien imagina una definición del título más importante del fútbol frenada durante una hora por una tormenta eléctrica?

Después de las conclusiones que dejó el Mundial de Clubes, la FIFA tomó nota para actuar de cara al certamen de selecciones que se avecina. “Ya han elaborado un plan para condiciones meteorológicas adversas que presentaron a los funcionarios de la FIFA, y en él se desglosan, ciudad por ciudad, las posibles amenazas en cada una de las ciudades en las que participará la Copa del Mundo”, informó Schott.

A este panorama no se puede obviar que, si bien no incidirá a priori para frenar un partido, el calor es otro factor a tener en cuenta por cómo afectará a los futbolistas. En cuanto a este punto, las sedes más afectadas por las altas temperaturas y, en especial, la humedad, serán Miami (Hard Rock Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (GEHA Field, donde hará base la Selección Argentina) y Dallas (AT&T Stadium).