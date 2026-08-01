Josefina Codermatz fue categórica: "Queremos poner a Neuquén como faro del desarrollo deportivo en el país y el mundo”

Este sábado al mediodía se presentó la Copa Davis que llegará por primera vez a Neuquén y que se jugará en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de Neuquén capital en septiembre, que tuvo por escenario al Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo en la Isla 132 de la conferencia de prensa. Una de las personalidades que formaron parte de la mesa principal fue la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz.

En sus dichos, Codermatz se mostró entusiasmada por la serie que disputaran la serie entre Argentina y Turquía, que depende de su área a cargo afirmó que "queremos poner a Neuquén como faro del desarrollo deportivo en el país y el mundo”, indicó y agradeció a la Asociación Argentina de Tenis, a los auspiciantes, a la Federación Neuquén y al municipio local.

También informó que las entradas se pondrán a la venta el 6 de agosto en la plataforma Entrada 1 y tendrán valores desde 80 mil pesos. Dijo que se están organizando clínicas para poder “fortalecer el tenis y que no quede solamente en el evento”.

La Copa Davis, un evento histórico para los neuquinos

La serie marcará un hecho histórico para Neuquén, que se convertirá por primera vez en sede de la Copa Davis y pasará a integrar el selecto grupo de provincias argentinas que albergaron la competencia, junto con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Asimismo, será la serie más austral que haya organizado el país.

Para la ocasión, el estadio Ruca Che será especialmente acondicionado con una cancha rápida bajo techo, superficie sobre la que el equipo argentino buscará imponerse para avanzar a los Qualifiers 2027, en el regreso de la Selección Argentina de Tenis a una serie como local luego de dos años y medio.

El encuentro deportivo también tendrá un significado especial para el tenis nacional, ya que marcará el debut como local del capitán Javier Frana y se desarrollará en una temporada atravesada por las celebraciones del décimo aniversario de la histórica conquista de la Copa Davis obtenida por Argentina en 2016.

Además del objetivo de clasificar a la próxima instancia, el conjunto nacional buscará alcanzar la victoria número 100 de su historia en la competencia, un nuevo hito para un equipo que actualmente registra un récord de 99 triunfos y 75 derrotas.

La serie es organizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) junto con el Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén, consolidando a la provincia como sede de grandes acontecimientos deportivos y proyectándola a nivel nacional e internacional.