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Traspaso millonario

Santiago Sosa se va a Brasil: el Cilindro de Avellaneda despidió al capitán de Racing

El mediocampista central tiene acuerdo para emigrar al Botafogo y quedó afuera de la convocatoria de la Academia. La hinchada local lo ovacionó en la previa.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 01 de agosto de 2026 a las 21:12
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Santiago Sosa no juega ante Tigre, pero se despidió del hincha de Racing en la previa del partido en el Cilindro de Avellaneda.

De común acuerdo con la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Juan Pablo Vojvoda, Santiago Sosa no ingresó en la nómina de convocados por Racing para recibir a Tigre en el Cilindro de Avellaneda que ovacionó al ex capitán en la previa.

El jugador llegó a un acuerdo con el Vasco da Gama para irse a jugar al fútbol de Brasil y el club argentino sólo espera la presentación de las garantías para el lunes y confirmar el traspaso.

La Academia embolsará 6 millones de dólares netos por esta transacción y se supone que el presidente Diego Milito saldrá al mercado para reemplazar un nombre muy importante en el equipo, referente durante todo el ciclo de Gustavo Costas como técnico en la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Ante el riesgo físico que suponía afrontar un duelo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, todas las partes entendieron que lo mejor era preservar al futbolista formado en las inferiores de River, pero que llegó a Avellaneda proveniente del Atlanta United de Estados Unidos.

Reconocido por la hinchada

Antes que los equipos saltaran al campo de juego, Sosa salió por el túnel del vestuario local y recibió el aplauso cerrado de todo el estadio.

Vestido con el buzo de concentración de Racing, el jugador alzó sus brazos y saludó a los cuatro costadas de una cancha que, sin dudas, lo extrañará en lo futbolístico.

 

 

 

 

 

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