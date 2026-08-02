Deportivo Rincón recibió a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el inicio de la Fase Reválida, segunda instancia del Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez, el León del norte fue superior y superó 2-0 al elenco de Chubut.

La primera etapa fue de Rincón, quien generó varias chances hasta, besando los palos y haciendo figura al arquero. A los 32' apareció "Pato" Díaz luego de dos jugadas claras, y puso el 10.

Antes del descanso el león estiró ventajas, cuando Ezequiel Ávila hizo lucir su pegada desde afuera , y con un golazo puso el 2-0.

El primer tiempo de Rincón fue de lo mejor en la temporada, y en el complemento supo bajar el ritmo del cotejo y controlar a voluntad. Carrasco lo pudo liquidar, igual que Valbuena. Apenas un mano a mano de Bravo que controló muy bien Sánchez, la más clara de la visita.

Con el triunfo, Rincón suma 22 minutos pensando en la tabla general por el descenso, y tres puntos claves en la revalida, dónde buscará meterse en Playoffs.

Momentos destacados del partido:

70' Brown tuvo el descuento, cuando no pasaba nada, Bravo quedó mano a mano y definió encontrando una gran respuesta de Sánchez

60' En el complemento, el león dominó las acciones, tuvo el tercero por intermedio de Carrasco y Valbuena, pero careció de puntería.

42' Gol del Deportivo Rincón, Ezequiel Ávila sacó un zapatazo desde afuera, la hizo imposible a Gringovello, y estampó el 2-0. Rincón juega el mejor primer tiempo de la temporada

32' GOL DE RINCÓN: Luego de otra gran jugada, que encontró una buenas respuesta del arquero, llegó la réplica y "Pato" Cruz no perdono, estampando el 1-0. Era más el león y ahora lo justifica en el resultado.

22´nuevamente apareció Valbuena, esta vez recibió por derecha y sacó un potente puntazo que reventó el travesaño, es más incisivo el león del norte

20´ Rincón tuvo el primero por duplicado, primero con una pelota parada con jugada preparada, donde Valbuena definió encontrando un rechazo al tiro de esquina, de ese tiro de esquina, ganó Esteves en lo más alto, cabeceó al piso y el pique pasó a lado del palo.

Formaciones confirmadas:

Deportivo Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 4 Rodrigo Alderete, 2 Rodrigo Herrera, 6 Carlos Esteves, 3 Lautaro Puñet; 8 Cristóbal Valbuena, 5 Daniel Carrasco, 10 Ezequiel Ávila, 11 Gastón Portiño; 9 Facundo Cruz, 7 Jorge Rossi. Suplentes: 12 Criado, 13 Fleitas, 14 Albertinazzi, 15 Miguel, 16 Achetoni, 17 Correa, 18 Montes, 19 Frutos, 20 Domínguez. DT Enzo Nocce

Brown de Madryn: 1 Agustín Grinovero, 2 Renzo Paparelli, 6 Rodrigo Díaz, 3 Emanuel Moreno, 4 Agustín Álvarez, 8 Franco Mera, 5 Gustavo Chiavetto, 10 Martín Rivero, 7 Ignacio Zappulla, 9 Elías Ayala, 11 Iván Bravo. Suplentes: 12 Ulloa, 13 Silva, 14 Giaccono, 14 Vallejos, 16 Esmay, 17 Hang, 18 Goiburu, 19 Dezi, 20 Cocchi. DT Christian Corrales

Datos del partido:

Arbitros: Luis Damián Martínez (San Rafael)

Asistentes, 2° Fernando S. Muñoz (Liga de General Alvear) 3° Rodrigo Ariel Jara (Liga de Malargue), 4°, Jorge Rodrigo Cabrera Magallanes (Liga de Malargue).

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

La tabla de posiciones al inicio de la Reválida muestra un panorama apretado. Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) lidera con 21 puntos, seguido de Deportivo Rincón y San Martín de Mendoza con 19, Costa Brava de General Pico (La Pampa), Sol de Mayo de Viedma y Germinal de Rawson con 18, Juventud Unida Universitario de San Luis y Guillermo Brown de Puerto Madryn con 17, Ramón Santamarina de Tandil y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi cierran la tabla con 13 unidades cada uno, lo que los ubica en la zona de mayor riesgo al inicio de la competencia. Los cinco mejores al término de la Reválida obtendrán además un lugar en los playoffs por el segundo ascenso, aunque habrá dos tablas diferentes. Una para el descenso y otra para meterse en la tercera instancia de la competencia.

Los dirigidos por Germán Noce finalizaron sextos en la Zona 3 en la fase regular y, en el cierre de aquella etapa, lograron ganar de visitantes luego de un año 3 meses y 5 días. El León venció hace 8 días a Costa Brava por la mínima en General Pico en el norte de La Pampa.. Sin embargo, bajo la orientación técnica del platense, aún no conoce la victoria en el Elías Moisés Gómez.

Después de lo sucedido el fin de semana pasado en el Nuevo Pacaembú el contexto cambió y llega con envión a esta etapa de la competencia.

El entrerriano Jorge Rossi marcó el tanto de la victoria en La Pampa

Los chubutenses

Guillermo Brown finalizó su grupo -Zona 4- en el séptimo lugar, con 17 puntos, a cinco del último boleto a la zona alta. El último fin de semana vencieron en como locales en el Raúl Conti a Germinal de Rawson por 2 a 0, con goles de Axel Kostelak y Rodrigo Díaz. En la temporada pasada, La Banda también jugó la Reválida luego del descenso de la Primera Nacional.

Su técnico Corrales tendrá buenas noticias para el debut. Renzo Paparelli y Patricio Cucchi entrenaron a la par del grupo durante la semana y podrían volver al once inicial, dos futbolistas importantes para un equipo que necesita encontrar su mejor versión desde el arranque de esta nueva instancia.

La mala noticia llegó tras confirmarse una grave lesión. Nicolás Varela sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha durante el último partido ante Germinal y los estudios confirmaron que no podrá volver a jugar lo que resta de la temporada, una baja sensible para la Banda considerando que el mediocampista había sido parte habitual del equipo en los últimos compromisos.