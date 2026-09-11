El básquet regional vuelve a escena este viernes con el inicio del Pre Federal 2026. Ocho equipos; seis de Neuquén y dos de Río Negro irán por el título y las plazas para la próxima Liga Federal 2027, en una competencia que promete paridad, clásicos y partidos de alto voltaje.

Este viernes comenzará oficialmente una nueva edición de la competencia de la Región 7. La Zona Campeonato estará conformada por Independiente de Neuquén, Pacífico, Centro Español de Plottier, Club Plottier, Pérfora, Petrolero Argentino, Deportivo Roca y Atlético Regina. La primera jornada se pondrá en marcha este viernes 11 de septiembre y la fase regular tendrá 16 fechas, con dos ruedas y dos clásicos adicionales.

El primer capítulo tendrá el tractivo de los clásico, donde el capitalino se lleva las miradas. Pacífico, vigente campeón, buscará defender la corona, aunque afrontará el desafío con un plantel renovado. En frente estará Independiente, que desde las 21.30 visita el Viejo Ramírez, manteniendo la base del equipo que jugó la Liga pasada.

Centro Español vs Plottier, el clásico de la ciudad

Centro Español también aparece entre los protagonistas, el torito recibe en El Templo a Club Plottier, que debuta en la zona campeonato, luego de obtener el ascenso en la promoción 2025, y jugar la Liga federal de este año. La gran cita será 21.30hs.

Pérfora vuelve a presentarse como uno de los equipos acostumbrados a disputar las instancias decisivas. Desde las 21.30hs visita La cueva donde se enfrenta a Petrolero Argentino, último campeón de la zona ascenso.

Pérfora buscará ser protagonista nuevamente

La primera fecha se completa 22hs en el Gimena Padín, donde Deportivo Roca recibe a Atlético Regina, en el duelo entre equipos de Rio Negro. Ambos elencos se reforzaron para lograr el objetivo de meterse en el próximo Federal.

La competencia tendrá continuidad el domingo, cuando Regina reciba a Centro Español, Pacífico vs Plottier, Roca ante Petrolero, y Perfora se verá con Independiente, todo desde las 20.30hs.