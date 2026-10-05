Este domingo en toda la patagonia quedaron definidos los equipos que van a jugar las próximas instancias del Torneo Regional Federal Amateur 2026. La Segunda Ronda estárá integrada por los doce (12) clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los seis (6) ganadores clasifican a la tercera ronda.

Los cruces play off, cotejos de ida y vuelta, desde el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se indicó que las series se darrán a conocer entre este lunes y martes próximo.

Los que jugarán este próximo fin de semana por la Segunda Ronda, serán:

Zona 1: Camioneros (Río Grande, Tierra del Fuego)



Zona 2: Camioneros (Ushuaia, Tierra del Fuego)



Zona 4: Boxing Club (Río Gallegos, Santa Cruz)



Zona 6: JJ Moreno (Puerto Madryn, Chubut)



Zona 8: Deportivo Villalonga (Villalonga, Buenos Aires)



Zona 9: Luis Beltrán (Luis Beltrán, Río Negro)



Zona 10: Atlético Regina (Regina, Río Negro)



Y los cinco (5) mejores segundos de zonas conformadas por 3 equipos, que son



San Martín (Río Grande, Tierra del Fuego).



Atlético San Julián (Puerto San Julián, Santa Cruz)



Independiente (Río Colorado, Río Negro)



Jorge Newbery (Carmen de Patagones, Buenos Aires)



Sportsman Club (Choele Choel, Río Negro)

San Patricio de El Chañar otros de los clasificados

En tabto, la Tercera Ronda, la conformarán, los diez (10) clubes clasificados en forma directa de la Primera Ronda y por los seis (6) clubes clasificados de la Segunda Ronda (Total 16). Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho (8) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Los equipos ya clasificados y esperarán rivales son

- Zona 3: Escorpión (Río Gallegos, Santa Cruz)



- Zona 3: Bancruz (Río Gallegos, Santa Cruz)



- Zona 5: Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)



- Zona 5: CAI (Comodoro Rivadavia, Chubut)



- Zona 7: Estudiantes Unidos (Bariloche, Río Negro)



- Zona 7: Cruz del Sur (Bariloche, Río Negro)



- Zona 11: Deportivo Roca (Gral. Roca, Río Negro)



- Zona 11: San Patricio (San Patricio del Chañar, Río Negro)



- Zona 12: Alianza (Cutral Có, Neuquén)



- Zona 12: Maronese (Neuquén)