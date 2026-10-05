Cipolletti tuvo una actuación para el recuerdo este domingo en La Visera al golear 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Torneo Federal A 2026, donde de cruzará con Alvarado de Mar del Plata por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, primero en el alto valle el domingos 11 y el partido definitorio se jugará en el estadio mundialista José María Minella en la ciudad balnearia bonaerense el domingo 18.

Hacía 18 años que el albinegro no metía 6 goles en un encuentro. La última fue el 2 de noviembre de 2008 contra Villa Mitre de Bahía Blanca con goles por duplicado de Bruno Weisser, el allense Hugo Prieto y oriundo de Fernández Oro, Oscar Padua.

Video de los tantos albinegros

Las fotos de la goleada

El cuerpo técnico albinegra

El festejo del neuquino Gonzalo Lucero que anotó el quinto gol

Enzo Vallejos, el ex Deportivo Roca señaló el sexto gol

"El Wacha" Almirón volvió a marcar y festejó

Fotos: Luis Alberto Amaolo