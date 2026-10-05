Cipolletti tuvo una actuación para el recuerdo este domingo en La Visera al golear 6 a 1 a Sol de América de Formosa para avanzar a las semifinales del Torneo Federal A 2026, donde de cruzará con Alvarado de Mar del Plata por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, primero en el alto valle el domingos 11 y el partido definitorio se jugará en el estadio mundialista José María Minella en la ciudad balnearia bonaerense el domingo 18.
Hacía 18 años que el albinegro no metía 6 goles en un encuentro. La última fue el 2 de noviembre de 2008 contra Villa Mitre de Bahía Blanca con goles por duplicado de Bruno Weisser, el allense Hugo Prieto y oriundo de Fernández Oro, Oscar Padua.
Video de los tantos albinegros
Las fotos de la goleada
Fotos: Luis Alberto Amaolo