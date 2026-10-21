El culturista polaco Mateusz Chmura murió a los 33 años después de desplomarse durante una competencia en Inglaterra. Ocurrió en el marco de las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA). Las mismas se celebraron el domingo 18 de octubre en el Centro Internacional de Telford.

Chmura participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium, equivalente a culturismo clásico de peso medio. Sufrió una emergencia médica durante las primeras comparativas sobre el escenario. El torneo quedó suspendido mientras el deportista recibía atención. Aunque luego se reanudó tras una consulta con los competidores.

El comunicado de la PCA

La PCA confirmó que Chmura, residente de Wakefield, fue asistido en el lugar y luego trasladado en ambulancia a un hospital. Allí falleció. El deportista habría cumplido 34 años el lunes 19 de octubre.

En su comunicado, la Asociación de Cultura Física informó que Chmura "se desplomó en el escenario" durante su participación en las finales británicas. La entidad indicó que recibió atención de paramédicos, de la ambulancia local y del servicio Midlands Air Ambulance antes de su traslado.

"Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital", señaló la organización. También expresó sus condolencias a la esposa, familiares, amigos y personas cercanas al competidor.

La asistencia en el lugar

Según la información difundida por el sitio especializado FrontDouble, un paramédico que estaba entre el público acudió de inmediato al escenario para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

También colaboraron otros asistentes con formación sanitaria. Entre ellos dos enfermeras, un médico y un anestesista, además de integrantes de la empresa de análisis de sangre eVaL.

El público y los atletas que se encontraban en el auditorio recibieron la orden de desalojar el recinto mientras continuaba la atención médica. De acuerdo con ese reporte, al lugar acudieron dos ambulancias, un vehículo de primera respuesta y un helicóptero medicalizado.

La emergencia médica ocurrió durante las comparativas del torneo británico de culturismo, que fue suspendido temporalmente.

El mismo medio indicó que Chmura recibió reanimación cardiopulmonar en dos oportunidades. Y que respiraba por sus propios medios, en condición estable, al momento de ser llevado al hospital. Horas más tarde, tras el regreso de los competidores al auditorio, se conoció la noticia de su fallecimiento.

"Una vez que fue trasladado al hospital, y antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición", afirmó la asociación en un comunicado posterior.

Los participantes tuvieron la opción de continuar o no con el programa. La mayoría optó por retomar la competencia. La misma se desarrolló bajo el impacto de la emergencia ocurrida durante la jornada.

Sin causas oficiales confirmadas

Hasta el momento no trascendieron las causas oficiales de la muerte de Mateusz Chmura. Tampoco existe una explicación médica confirmada sobre el desmayo que sufrió en el escenario.

Por ese motivo, no hay elementos públicos que permitan vincular el episodio con una condición de salud determinada o con su preparación para competir.

Chmura había debutado en competencias apenas dos semanas antes de las finales británicas. El 4 de octubre había quedado segundo en el torneo PCA First Timers de Yorkshire. Personas cercanas a él habían comentado su expectativa por competir en el Campeonato Británico de la PCA.

La advertencia de su esposa sobre una presunta estafa

Tras conocerse la muerte del culturista, su esposa, Patrycja, publicó un mensaje para advertir sobre una recaudación de fondos en internet. Según indicó, la campaña no fue creada ni autorizada por ella ni por la familia.

"Por favor, no donen", pidió en la publicación. La mujer sostuvo que la campaña incluía datos que no reconocía como verdaderos. Y expresó su temor de que se tratara de una estafa.

Añadió que cualquier colecta legítima sería comunicada por ella, por familiares directos o mediante un canal oficial y confiable. "Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia", sentenció.

Patrycja también agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Estoy pasando por un momento increíblemente doloroso y ahora mismo simplemente no tengo las palabras ni la fuerza para decir mucho más", expresó.

"Gracias a todos los que le han demostrado a Mateusz y a nuestra familia amor, compasión y apoyo. Cada palabra amable significa más de lo que puedo expresar ahora mismo", añadió.