El mundo de Vinicius y Virginia Fonseca quedó atravesado por una dolorosa noticia luego de que Rogério Camilo Ramos, encargado de la seguridad de la influencer, y su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, murieran tras un accidente de tránsito en Brasil.

La información fue comunicada por Virginia Fonseca mediante sus redes sociales. La influencer explicó que decidió esperar antes de hacer público lo ocurrido para asegurarse de que todos los familiares de la pareja hubieran recibido la noticia. “Desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto”, expresó.

El hecho se produjo sobre la ruta BR-060, a la altura del kilómetro 201, en la zona de Ribeirão da Posse, perteneciente al municipio de Guapó, en la región metropolitana de Goiânia. Rogério viajaba en la motocicleta y una médica de Rota Verde Goiás confirmó su fallecimiento.

Dolor en el entorno de Vinicius

Su esposa, Paulla, también sufrió heridas de extrema gravedad. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos que llegaron al lugar realizaron maniobras de reanimación con asistencia médica, aunque finalmente no pudieron evitar su muerte. La tragedia dejó además a la hija de la pareja, Heloísa, bajo el cuidado de sus familiares y seres queridos.

A través de un sentido mensaje, Virginia Fonseca recordó especialmente el vínculo que había construido con Rogério y destacó el papel que tuvo durante años junto a su familia. “Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones”, escribió.

Dolor en el entorno de Vinicius

La influencer también se refirió a la pequeña Heloísa y aseguró que no quedará sola después de la pérdida de sus padres. “Sabemos que, ahora, tú y Paula serán los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde allá arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para garantizar que ella nunca se sienta desamparada”, manifestó en su despedida.

La tragedia ocurre en un momento de enorme exposición para Virginia Fonseca, quien tiene 26 años y nació en Estados Unidos, aunque desarrolló prácticamente toda su carrera en Brasil. La influencer, empresaria y conductora supera los 50 millones de seguidores en Instagram y también posee una enorme comunidad en TikTok y YouTube. Además, su relación con el delantero del Real Madrid, Vinicius, la convirtió en una figura todavía más seguida a nivel internacional.