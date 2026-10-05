Sorpresiva séptima fecha del Torneo Prefederal de basquetbol que se jugó el domingo entre los equipos de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, donde se dieron resultados impensados y con diferencias muy amplias para equipos que no venían teniendo una buena performance.

Centro Español fue mucho más que Deportivo Roca, le ganó los cuatro parciales y lo alcanzó en la cima del torneo PreFederal de básquet. Fue por un claro 76 a 53, en el partido destacado de la jornada de la competencia. Pérfora de Plaza Huincul también la pasó mal, porque cayó ante Club Plottier por un categórico 96 a 68, Se completó con el cómodo triunfo de Atlético Regina sobre Independiente por 73 a 55 y la victoria de Petrolero Argentino ante Pacífico por 86 a 81

Una de las sorpresas, se registró en El Histórico, ya que Club Plottier, que llegaba último en la tabla, se impuso por 96 a 68 a Pérfora de Plaza Huincul, uno de los líderes de la competencia, y se quedó con una victoria contundente que evidencia la paridad del certamen. El equipo de local venía con apenas un triunfo en seis presentaciones, mientras que el Verde de la comarca petrólera había construido su campaña desde la parte alta de la tabla. Sin embargo, esas diferencias desaparecieron apenas comenzó el juego.

Club Plottier marcó el ritmo desde el comienzo y se fue al descanso largo arriba 51-41, después de imponerse 37-24 en el primer cuarto. Pérfora no encontró respuestas para frenar el ataque local y la diferencia siguió creciendo con el correr de los minutos. El equipo de Sergio Bellandi entró al último cuarto con una ventaja de 17 puntos, que luego amplió hasta llegar a los 28 del cierre: 96-68. La producción ofensiva del ganador tuvo dos nombres principales. Leandro Tapia y Angelo Sasso terminaron con 22 puntos cada uno, mientras que Benjamín Loncón aportó 16. Joaquín Morandini, además, fue importante en los tableros con 10 rebotes.

Del otro lado, Lucas Mohnen fue el máximo anotador de Pérfora con 15 unidades y Julián Ruíz sumó 12, pero el Verde tuvo una noche especialmente floja desde el perímetro. La diferencia en ese rubro ayuda a explicar una parte importante de la goleada: 45% de efectividad para el local contra apenas 10% para Pérfora. El triunfo, además, le permitió a Club Plottier abandonar el último lugar de la tabla. Ahora tiene dos victorias y cinco derrotas, con nueve puntos, mientras que Pérfora quedó con cinco triunfos y dos caídas.

Centro Español está en racha y lo ratificó en un duelo clave ante Roca. Lo dominó de principio a fin y le ganó con parciales de 22-15, 40-29 y 56-41. Los triples fueron determinantes, porque el dueño de casa anotó 10-24 (42%) y el Depo apenas alcanzó el 19% con 4-1.

Si de individualidades se trata, sobresalieron las tareas de Quimey Acosta (15), Franco Pennacchiotti (12) y especialmente Jeremías Fernández, ex Depo, quien firmó un doble-doble con 12 y 11 rebotes. Martín Pamich fue el único que alcanzó las dos cifras en Roca (13) y Benjamín López capturó 9 rebotes.

Luego de dos cuartos muy parejos (23-23 y 33-25), Atlético Regina ganó 21-8 en el tercero y a partir de ahí se fue derecho a la victoria en La Calderita. El Albo encontró goleo repartido en Juan Cruz Marini (21), Marcos Revello (20) y Elías Iñíguez (16), mientras que Martín Chervo se hizo cargo de los rebotes y bajó 11. Enzo Nieva fue el único que alcanzó dos dígitos en el Rojo, con 14.

etrolero se anotó una victoria clave ante Pacífico y lo alcanzó en la zona media de la tabla. Hubo mucho gol, sobre todo en el arranque y el Matador se quedó con la mejor parte. Los parciales: 44-28, 58-43 y 74-60. Nataniel Rodríguez (18) y Claudio Beling (14) fueron los goleadores y Matías Arias, el rebotero top, con 10. El mejor de la cancha resultó Alex Soria, quien se despachó con 26 puntos y 12 rebotes, seguido de Francisco González, con 21.

24-9 fue la diferencia en las asistencias y para no quedar al margen de la tendencia de la fecha, hubo una gran ventaja a la hora de lanzar de tres puntos: Petro cerró con 9-30 (30%) y el Decano con 2-22 (9%).

Posiciones y próxima fecha

El PreFederal tiene ahora tres líderes, Pérfora, Centro Español y Deportivo Roca, con 12 (5-2); también son tres los perseguidores, Atlético Regina, Petrolero y Pacífico, 10 (3-4); y cierran Independiente y Plottier, con 9 (2-5).

La próxima fecha será el viernes 9 de octubre, con estos partidos: Independiente-Petrolero, Pacífico-Centro Español, Pérfora-Atlético Regina y Deportivo Roca-Club Plottier.