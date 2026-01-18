Franco y Dardo Balboa son nuevamente ganadores de la Regata del Río Negro, en este 2026 en su edición número 50, las bodas de oro que provocó una verdadera revolución en cuanto a la organización y que volvió a tener una gran participación de la provincia de Neuquén.

El bote del Club Santafesino se perfiló desde su confirmación como un candidatazo, pero luego a eso hay que confirmarlo en el agua. “Desafiar al río no es sencillo. Te diría que uno se prepara toda una vida para esto. Es mucha la experiencia que hay que sumar para una cosa así, por eso la alegría de volver a ganarla con mi hermano”, dijo Franco, el ocupante de la parte de adelante del kayac que se identificó con el número 3 en esta oportunidad.

Juntos ya habían alzando la copa en la edición del 2018 y por última vez en el 2023, pero esta fue diferente. “Teníamos que estar acá porque era una Regata muy especial por ser la número 50. Va para toda la gente de Neuquén y nuestras familias”, amplió el palista.

Los hermanos Balboa no quisieron confirmar si van a decir presente en el 2027.

A su lado, su hermano Dardo ratificó los conceptos y confió también que había sufrido en el parcial del sábado. “En un momento nos perdimos. Por eso decimos que desafiar al río es de una enorme responsabilidad. Estamos muy contentos y queremos compartirlo con la familia que es la que está siempre”, expresó.

Sin promesas

En relación a una nueva participación juntos para el 2027, Franco fue claro: “Vamos a ver. Ojalá se armen duples fuertes para correr y si es así es probable que estemos de nuevo acá”.

Por el momento, los dos se hicieron acreedores, entre otras cosas, para viajar a correr a Madrid, con todos los gastos pagos a partir del éxito conseguido en el río Negro.