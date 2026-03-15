Se disputó en la madrigada del domingo el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada de la Fórmula 1 que tuvo además de la clásica carrera, la primera Sprint del año. Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la Fórmula 1, seguido por Russell, quien lidera el campeonato. Hamilton hizo su primer podio en Ferrari, y Colapinto sumó su primera unidad con Alpine.

El dominio de Mercedes está a la lista en el inicio de la temporada. La escudería alemana ganó las tres pruebas con puntos que hubo en el arranque. En China, Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio, seguido por el británico George Russell quien finalizó en la segunda posición y consolidándose como líder del campeonato.

La escudería Ferrari pareciera ser quien le disputará el 1 a Mercedes; Lewis Hamilton llegó en la tercera colocación y se subió a su primer podio vestido de rojo, teniendo una lucha directa por el lugar con su compañero de equipo Charles Leclerc, quien también está en la pelea por la corona.

Para Alpine, el fin de semana terminó siendo positivo, además del punto logrado por Franco Colapinto, el primero en la escudería tras quedar 10mo, también sumó con Pierre Gasly quien quedó en la sexta colocación. En contrapartida, McLaren tuvo un fin de semana para el olvido, tras no poder salir a correr por problemas técnicos.

Russell lidera el campeonato de pilotos con 51 puntos, luego de los triunfos en Australia y la carrera Sprint del sábado, Antonelli segundo con 47 y tercero Leclerc con 34. Con el podio, Hamilton se recuperó y está con 33, mientras que Berman se ubica quinto con 17. El campeón defensor, Lando Norris, quedó con 15 luego de no salir a pista.

Mercedes manda con 98 puntos el campeonato de constructores, sacando una buena ventaja sobre Ferrari que acumula 67. McLaren quedó con 18, Haas 17, Red Bull y Racing Bull tienen 12, mientras que Alpine aparece 7mo con 10 unidades. Audi y Williams 2, cierran Cadillac y Aston Martin con 0.

La fórmula 1 descansa este fin de semana, y vuelve para el último del mes de marzo, desde el 26 al 29 se correrá el Gran Premio de Japón en el Circuito internacional de Suzuka, con clasificación el sábado 3am, y la final el domingo 2 am.