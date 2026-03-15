Alejado de la euforia desmedida de su entorno argentino próximo a la Fórmula 1, Franco Colapinto expresó una fuerte autocrítica en boxes después del 10° puesto en la segunda fecha de la temporada en China que incluyó un choque con su rival, Esteban Ocon (Haas).

“No tengo suerte. No estoy conforme de haber heredado la décima posición por el abandono de Max (Verstappen). Por suerte no hice ninguna cag…, pero tenía ganas de tirarme en cualquier lado”, describió el número 43.

La bronca del piloto de Alpine pasó por la diferencia que le marcó en pista su compañero de equipo, Pierre Gasly (terminó sexto), y por no haberle dado alcance a Carlos Sainz en el noveno lugar. “El auto de seguridad no lo entiendo (vuelta 10), uno plantea una estrategia que al final por todo eso te condiciona por una cosa menor”, explicó. Es que el 2 de Alpine partió con neumáticos duros y el 1 con los intermedios.

La placa oficial de Alpine, festejando el primer punto que le da Colapinto a la estructura.

Pese a los daños en el piso después del choque con Ocon, Colapinto le quitó responsabilidad al francés. “Esteban ya me pidió perdón, no pasa nada. Si es cierto que mi piso quedó muy roto. Lo di todo, pero tenemos que seguir mejorando.

Y mirando hacia el futuro tiró con una sonrisa en el final: “Vamos con todo a Japón”. El país Nipón será la próxima parada de la máxima categoría del 27 al 29 de marzo.