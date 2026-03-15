La 2ª fecha de la temporada 2026 en la Fórmula 1 le dio a Franco Colapinto su primero punto con Alpine, luego de un 10° puesto que incluyó hasta un choque con Esteban Ocon (Hass) y escribió la primera gran página de Kimi Antonelli (Mercedes Benz) en la categoría, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia.

Minutos antes de la partida, problemas eléctricos de los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri llevaron al equipo a tener que tocar algunas cosas, razón por la que el actual campeón del mundo iba a partir desde los boxes junto a su compañero. De esta manera, Colapinto quedó en la recta principal con 9 autos adelante, dentro de la zona de puntos.

Fueron estrategias diferentes dentro del equipo Alpine porque Pierre Gasly partió con gomas intermedias, mientras que el argentino lo hizo con compuestos duros al mismo tiempo en que se confirmó el abandono de los grandes protagonistas de la temporada pasada.

La puesta en marcha de la competencia dejó una espectacular maniobra de Lewis Hamilton que arriba de la Ferrari superó a los de Merceces casi en el mismo movimiento. Detrás de ellos, Colapinto también partió muy bien y dejó atrás a Max Verstappen que tambén lidió con los conflictos eléctricos arriba del Red Bull que lo llevaron a abandonar en el último tramo.

Sobre la vuelta 9 de las 56 previstas, el representante nacional llegó a marchar 6°, detrás de su compañero de equipo, el francés Gasly. Llegó el primer y único auto de seguridad en el giro número 10 por el despiste de Lance Stroll (Aston Martin). Menos Antonelli y Colapinto, todos los demás autos de punta aprovecharon para el cambio de neumáticos, razón por la que el de Alpine quedó como escolta para la reanudación de la competencia.

Se reanudó la competencia en el giro 14 y la imagen fue espectacular con Colapinto escoltando al Mercedes de Antonelli que sacudió a la madrugada de la Argentina.

La pelea real del número 2 de Alpine estaba puesta en los Haas de Esteban Ocon y Olivier Bearman, con quienes se mezcló del quinto al octavo lugar. Ya en el giro número 23 de las 56 a las que se planteó la final, Colapinto estaba en el más racional séptimo puesto transitorio, mientras que Antonelli estiraba cada vez más su distancia en el primer lugar.

El show pasaba por el pelotón del argentino y en el ida y vuelta de las Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc dando cátedra de manejo por Shangai mientras se consumían las vueltas y se desgastaban los neumáticos.

Así llegó el casi fatídico giro 33, el ingreso a boxes para pasar a los medios y la salida programada delante de Ocon para encarar definitivamente hacia la zona de los puntos por parte del segundo piloto de Alpine. A la salida, el rival de Haas le tiró encima el auto en una curva, se chocaron y el sudamericano zafó de los daños mayúsculos, siguió en pista y Ocon terminó penalizado.

A sumar

Con la fortuna de superar el incidente en plena competencia, el trabajo se redujo a acelerar para volver lo más pronto posible a la zona de puntos. Verstappen confirmó su abandono, el argentino cumplió objetivos y la caza por el puesto número 9 contra el Williams de Carlos Sainz no pudo ser posible por lo que tuvo que cerrar la obtención del punto, el primero desde que Colapinto se sumó a la estructura francesa desde el 2025.

Antonelli, quien llegó a sacarle un giro al décimo de la competencia, firmó su primer éxito oficial en la Fórmula 1 completando el casillero de piloto más joven en quedarse con una pole en la categoría y el segundo de ese rubro en trepar a lo más alto del podio que completaron su compañero de equipo George Russell y Lewis Hamilton.

Cuenta vueltas

Vuelta 23 de 56. Colapinto queda en el más racional 7° puesto. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Bearman, Verstappen y Colapinto las posiciones.

Vuelta 33 de 56. Colapinto ingresó a los boxes para el cambio de neumáticos, volvió a pista antes que apareza su rival Ocon, pero en la segunda curva de la salida, el Hass se le fue encima, chocaron e hicieron trompo. La peor parte de la llevó el francés y el auto de Colapinto quedó en buenas condiciones.

La previa

El piloto italiano de Mercedes Benz ha hecho historia con su pole, siendo el más joven de toda la historia de la categoría (19años). Más allá de la suerte de Ferrari, en el país europeo se ha despertado un singular fanatismo por el piloto número 2 del equipo de la estrella de plata que tendrá a George Russsell compartiendo la primera fila.

El Alpine de Colapinto ha demostrado mejoras a lo largo del fin de semana en Asia.

Sudamérica expectante de lo que pueda pasar con el Alpine del piloto argentino que desde el viernes ha dado pequeños pasos en búsqueda de una evolución que no va al mismo ritmo que la de Pierre Gasly. El francés que comparte box con el número 43 partirá desde la posición número 7 en el Gran Premio de China.

Será momento de acelerar para Colapinto. Shangai parece volver a ser el momento como para dar el golpe sobre la mesa, siempre pensando en sumar sus primeros puntos desde su llegada a la escudería de la marca francesa.

Cuarta fuerza

Con su 7° puesto en la clasificación, Gasly logró reubicar a Alpine en la lista. Mercedes, Ferrari, Mac Laren y él es una imagen muy potente para la escudería que más allá de reconocer algunos contratiempos con el número 43, ya están en condiciones de exigir cada vez más al de Pilar.

La gran incertidumbre de la punta pasa por saber si el resto de los equipos tendrán el ritmo para sostener la expectativa con el 1-2 de Mercedes. Russell acelerará a fondo desde la primera vuelta para saltar rápido a la punta de la carrera y luego dedicarse a administrar el enorme potencial de su unidad.

Hasta el momento, Colapinto siempre ha terminado los días en Asia afuera de los 10 primeros, barrera que intentará superar en la madrugada dominguera de la Argentina.