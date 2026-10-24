El lago Moquehue será escenario este fin de semana de la segunda Regata Provincial del Pehuén, que se realizará este sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con embarcaciones a vela, competencia deportiva y propuestas para quienes quieran experimentar por primera vez la navegación.

La actividad busca consolidarse como una cita anual para los amantes de este deporte y aprovechar el entorno natural de la cordillera neuquina. Después de la primera edición, la organización espera reunir a más de diez embarcaciones que recorrerán el lago impulsadas únicamente por el viento. Las jornadas comenzarán a las 11 y estarán sujetas a las condiciones meteorológicas, un factor determinante para el desarrollo de la navegación a vela.

Además de la competencia, la actividad ofrecerá paseos de bautismo destinados a quienes quieran tener su primera experiencia a bordo de un velero. La propuesta apunta a acercar la actividad náutica a vecinos y turistas, sin necesidad de contar con experiencia previa. Así, la regata combinará el aspecto deportivo con una alternativa recreativa para disfrutar del lago desde otra perspectiva.

La organización estará a cargo del Club Náutico Lago Pellegrini de la ciudad rionegrina de Cinco Saltos, con el auspicio de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue.

La regata también busca poner en valor el paisaje de la región y promover actividades vinculadas con el turismo de naturaleza. La navegación a vela permite recorrer el lago sin motores, en un entorno rodeado de bosques y araucarias. La iniciativa propone disfrutar del ambiente cordillerano a través de una actividad deportiva que depende de las condiciones naturales y que suma una alternativa a la agenda turística de octubre.

La organización remarcó que la participación en las actividades estará sujeta al clima y a las condiciones de navegación.